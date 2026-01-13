Edílson Capetinha vai brigar pelo prêmio de R$ 5,4 milhões do BBB 26

Edilson, que fez histÃ³ria no futebol, agora quer deicar a sua marca no Big Brother Brasil. Vem polÃªmica aÃ­ - (crédito: Foto: ReproduÃ§Ã£o de TV)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Assim como o Jogada10 antecipou, Edílson Capetinha é um dos participantes da edição de 2026 do Big Brother Brasil. A confirmação de seu nome veio, portanto, na apresentação dos brothers, na noite desta segunda-feira, 12/1, na TV Globo. O pentacampeão mundial é, assim, um dos nomes escolhidos entre os famosos, no grupo Camarote.

"Estou feliz em encarar essa nova fase da minha vida. É muito legal. Me conhecem um pouco como ameaçador no Flamengo, Corinthians e Palmeiras. No entanto, não conhecem o homem Edílson. Estou aqui para mostrar isso para pessoas que não me conhecem, mostrando que sou um cara bacana, alegre, choro, tenho tudo o que qualquer um tem", disse Edílson.

Edílson, desse modo, se coloca como um dos que vão brigar pelo prêmio de R$ 5,44 milhões, o dobro da premiação de 2025. O valor, por sua vez, ficará aplicado na Selic, o que aumentará o montante ou, ao menos, manterá o poder de compra.

"Faz tempo que não ganho milhões, mas quando jogava futebol eu ganhava", brincou Edílson.

Raio X de Edílson Capetinha

Baiano de Salvador, o habilidosíssimo Edílson tem 55 anos (nasceu em 17/9/1970) e, assim, tornou-se o primeiro campeão mundial a participar do BBB. O ex-atacante teve uma carreira de muito sucesso no futebol, passando por Guarani, Palmeiras, Benfica, Corinthians, Cruzeiro, Vitória, Vasco e Bahia. Pela Seleção Brasileira, por exemplo, fez 25 jogos e marcou seis gols.

Tem, além disso, uma lista extensa de títulos. Além da Copa do Mundo de 2002, quando foi reserva, ganhou o Mundial de Clubes pelo Corinthians em 2000. Levou três vezes o Campeonato Brasileiro: Palmeiras (1993) e Corinthians (1998 e 1999). Ganhou três Paulistões e um Carioca, este pelo Flamengo. Em 1998, inclusive, foi eleito o melhor jogador do Brasil. Encerrou a carreira em 2016, no Ribeirão da Serra. Edílson também colecionou polêmicas, principalmente por causa de seu jeito despachado e irônico. Enfim, tudo indica que o ex-jogador protagonizará muitos momentos de impacto no BBB.