Palmeiras libera Weverton sem custos para assinar com o Grêmio

Weverton será goleiro do Grêmio após acordo entre o clube gaúcho e o Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Palmeiras e Grêmio entraram em acordo rápido pela transferência de Weverton, e o goleiro será jogador do clube gaúcho. O Verdão liberou o atleta sem custos para o Imortal, e a oficialização do acordo deve ser feita nas próximas horas. O jogador assinará contrato de três temporadas com o Imortal, fato que pesou na decisão do atleta de trocar de camisa.

O Grêmio fez o contato com o Palmeiras nesta terça-feira (13) para acertar a transferência de Weverton e as negociações evoluíram rapidamente. Inicialmente o clube gaúcho entrou em acordo com o jogador. A postura, inclusive, irritou dirigentes do Palmeiras, que esperavam um contato inicial entre os clubes.

Entretanto, o acordo foi selado de forma rápida, em especial, pela vontade do jogador. Isso porque, apesar do interesse do Palmeiras em seguir com Weverton no elenco, já não havia mais garantia que o jogador seria titular da equipe de Abel Ferreira. Além disso, o jogador de 38 anos tinha contrato com duração apenas até o final desta temporada. O Palmeiras queria a renovação, mas oferecia apenas um ano de extensão de vínculo, ou seja, até o final de 2027. Em oposição a isso, o Grêmio ofereceu três anos.

Pesando o desejo do atleta de se transferir, sua relevância histórica e a possibilidade que Weverton assinasse pré-contrato com o Grêmio a partir do meio do ano, o Verdão optou por uma liberação sem custos. Curiosamente, o goleiro chegou ao Palmeiras em 2018, vindo do Athletico-PR, também após assinar pré-contrato. Entretanto, o diretor-executivo da época, Alexandre Mattos, tomou a decisão de pagar cerca de R$ 2 milhões pela liberação antecipada do jogador.

Abel Ferreira comentou permanência de Weverton no Palmeiras

Após o jogo do último sábado (10), com vitória do Palmeiras diante da Portuguesa por 1 a 0, Abel Ferreira analisou a disputa por posição no gol e comentou a permanência de Weverton no Verdão: "O Weverton tem contrato, é jogador do Palmeiras. Ganhou títulos comigo e é o maior goleiro da história do Palmeiras, as pessoas gostem ou não. Ele sabe o que fizemos com o (Marcos) Rocha, renovamos quatro ou cinco vezes depois de mostrar rendimento. Ele sabe o que espero dele. Gosto de ter dois jogadores por cada posição do mesmo nível, e depois escolher. É uma posição que estou contente, tenho Weverton, Carlos (Miguel) e (Marcelo) Lomba".

Defendendo o Verdão desde 2018, Weverton conquistou 12 títulos com a camisa do clube: quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), três Brasileirões (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). O atleta é um dos jogadores com mais taças levantadas pelo clube, ao lado de nomes como Gustavo Gómez, Dudu e Ademir da Guia.