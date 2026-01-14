Vídeo: time agradece único torcedor presente em estádio após goleada

Elenco do Benfica cumprimentou torcedor solitário após vitória sobre o Newcastle - (crédito: Reprodução de Vídeo)

Um gesto de fidelidade marcou a vitória do time sub-21 do Benfica B por 5 a 0 sobre o Newcastle, na Inglaterra, pela Premier League International Cup. Após a vitória, todos os jogadores e a comissão técnica foram, agradecer o apoio e a presença de um único torcedor presente no estádio de Whitley Park, em Newcastle.

"Vocês hoje defenderam estas cores, lutaram pelo Benfica e tem de ser sempre assim, em qualquer jogo, em qualquer país. Enquanto envergarem estas cores têm de correr o dobro", disse o torcedor sob o aplauso do elenco.

O Benfica se manifestou por meio das redes sociais. Em publicação oficial, o clube agradeceu aos torcedores que acompanham a equipe e deu destaque especial ao adepto que esteve presente em todos os jogos, enfrentando uma viagem de aproximadamente seis horas.

"Obrigado a todos os benfiquistas que nos têm acompanhado na Premier League International Cup. Um agradecimento especial a este adepto que nos acompanhou em todos os jogos e fez seis horas de viagem para não faltar ao apoio. Isto é paixão. Isto é Benfica", escreveu o clube.

Esta porém, não é a primeira vez que um único torcedor é homenageado pelo time após um jogo. Recentemente, pelo Campeonato Português, o time do Arouca foi até a arquibancada agradecer a presença de um único torcedor no jogo contra o Santa Clara, que terminou em 0 a 0.

