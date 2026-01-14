Gabigol pode voltar a ser titular em clássicos após 326 dias

Gabriel Barbosa retornou ao Santos com gol na vitória por 2 x 1 sobre o Novorizontino - (crédito: Raul Baretta/Santos)

Gabriel Barbosa pode ser novamente titular em um clássico após 326 dias. Responsável por iniciar a reação do Santos na virada por 2 x 1 contra o Novorizontino pela estreia no Campeonato Paulista há quatro dias, o camisa 9 é o favorito para comandar o ataque do Peixe no duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (14/1), às 19h30, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Estadual.

O último clássico de Gabriel Barbosa como titular foi em 22 de fevereiro do ano passado. Era o dono da posição no Cruzeiro antes da chegada de Kaio Jorge e viu a Raposa ser eliminada da semifinal do Campeonato Mineiro com a derrota por 4 x 2 nos pênaltis. De lá para cá, enfrentou mais quatro duelos de alta rivalidade, todos contra o Atlético-MG. Os dois pares de partidas não dão uma inteira. O atacante teve 55 minutos em campo, não marcou gol nem deu assistência.

O segundo nome mais badalado do Santos, atrás apenas de Neymar, está em busca da retomada do prestígio. Talvez, o Palmeiras seja o melhor adversário para voltar a ser decisivo em partidas dessa magnitude. O alviverde é a maior vítima de Gabriel Barbosa em clássicos paulistas, com seis gols sofridos por ele com a camisa alvinegra. Corinthians e São Paulo levaram quatro e três, respectivamente.

O técnico Juan Pablo Vojvoda gostou do que viu de Gabriel contra o Novorizontino no papel de referência no esquema 4-2-3-1. Jogou livre, leve e solto, sem compromisso defensivo. "Encaixou bem o estilo de jogo da equipe com o do Gabigol, que é um jogador determinante dentro da área. É ganhador, tem estrela especial em partidas importantes, em estreias também. Quanto ao dia a dia, ele se somou rapidamente ao grupo, se dá bem com os meninos", elogiou o dono da prancheta.

Gabriel será a principal estrela do Santos contra o Palmeiras, pois Neymar segue em recuperação de cirurgia no joelho. A boa notícia para Vojvoda é o reforço de Zé Rafael no meio de campo. O ex-volante do Palestra se recuperou de conjuntivite. Em contrapartida, o meia Gabriel Bontempo, de 20 anos, será ausência, após ser diagnosticado com edema muscular na coxa esquerda, semelhante ao centroavante Tiquinho Soares. Desfalque na primeira rodada devido a questões burocráticas, o atacante argentino Barreal está liberado.

O Palmeiras também aposta as fichas em um centroavante para hoje. Oitavo maior goleador do futebol brasileiro em 2025, Vitor Roque melhorou de uma entorse no tornozelo e deve reassumir a função. A expectativa é de que reedite a dupla entrosada com Flaco López.

Vitor Roque completará um ano de Palmeiras em 28 de fevereiro. Em menos de 365 dias, marcou gol contra todos os rivais paulistas. São cinco bolas na rede em oito confrontos. Nesta quarta, tem a oportunidade de tornar o Santos a maior vítima. O Peixe tomou os mesmos dois gols que o São Paulo. O Corinthians sofreu um do Tigrinho.

O técnico Abel Ferreira ainda não tem à disposição os meias Lucas Evangelista e Figueiredo, em transição. Paulinho, Felipe Anderson, Jefté e Facundo Torres também são baixas, em recuperação de lesão.

O Palmeiras mandará o clássico contra o Santos na Arena Barueri devido ao processo de troca de gramado do Allianz Parque em andamento. Jogar longe do antigo Palestra Itália não tem sido problema. O alviverde ganhou os dois últimos clássicos disputados na Grande São Paulo: 2 x 0 sobre o Corinthians e 1 x 0 diante do São Paulo.

A encurtada primeira fase do Paulistão, com oito rodadas, terá praticamente um clássico por jornada. Depois de Palmeiras x Santos, mais cinco serão disputados em 25 dias.

Ficha técnica

Palmeiras x Santos

Campeonato Paulista (2ª rodada)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Transmissão: Record, TNT e HBO Max (streaming)

Arbitragem: João Vítor Gobi

Prováveis escalações

Palmeiras — Carlos Miguel (Weverton), Khellven, Fuchs (Murilo), Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Veiga, Flaco López e Vitor Roque (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira

Santos — Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser, Barreal, Gabigol e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda