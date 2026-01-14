Andrew chega ao Rio, realizará exames e assinará com Flamengo

Reforço do Flamengo para a temporada, Andrew desembarcou na noite desta última terça-feira (13), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Dessa forma, o goleiro é aguardado no Ninho do Urubu nesta quarta (14) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Rubro-Negro.

Andrew, de 24 anos, assinará contrato de quatro anos com o Flamengo. O goleiro estava no Gil Vicente, de Portugal, e tinha vínculo até junho. Os portugueses, aliás, queriam liberá-lo apenas no meio do ano, mas o Rubro-Negro conseguiu convencer pela liberação imediata. Assim, desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ofereceu 10% de uma futura venda aos portugueses.

Não foi uma negociação fácil. Afinal, o Flamengo precisou vencer a concorrência do Botafogo. Revelado no Alvinegro, Andrew priorizava o retorno para General Severiano. Contudo, escolheu o projeto do Rubro-Negro. Afinal, ele chega para ser reserva imediato de Rossi. Já no Glorioso, disputaria posição com Neto, Léo Linck, Raul e Loor.

A contratação de um goleiro era uma das prioridades do Flamengo nesta janela de transferências. Afinal, o então reserva Matheus Cunha deixou o clube carioca para acertar com o Cruzeiro. Desde o ano passado, ele já tinha um pré-contrato assinado. Portanto, até o momento, Rossi era o único nome da posição. Para 2026, o técnico Filipe Luís pediu "dois titulares" por posição.

