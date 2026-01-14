Antes da convulsão, Henri Castelli expôs alerta de amigos sobre vício

O ator Henri Castelli passou por um momento delicado ao sofrer uma convulsão ao vivo durante a primeira Prova do Líder do “BBB 26”.
Ele participava de uma dinâmica de resistência e já estava há mais de 10 horas na disputa quando teve um mal súbito e caiu da plataforma, obrigando a produção a interromper a prova.
O episódio reacendeu um assunto que havia sido comentado pelo próprio ator no primeiro dia de confinamento.
Em conversa com outros participantes, Henri falou abertamente sobre o hábito de consumir bebidas alcoólicas diariamente e revelou que amigos próximos demonstraram preocupação com sua rotina fora da casa.
“Meus amigos falaram: ‘como você vai ficar lá sem vinho?’. Eu respondi: ‘de boa, não sou alcoólatra’. Só que eu tomo vinho acordando…”, contou o ator, de forma espontânea.
Na sequência, ele explicou que o costume vem da família e foi aprendido com o pai. “Meu pai tomava três dedos de vinho branco e, para ele, não era bebida, era alimento”, relatou.
Henri ainda afirmou que costuma ingerir álcool junto com as vitaminas pela manhã, o que fez o assunto ganhar grande repercussão fora do reality.
A declaração foi vista como preocupante por parte do público e rendeu críticas nas redes sociais.
No X, antigo Twitter, internautas comentaram de forma dura sobre a fala do ator.
“Deve ser por isso que não faz mais novela, a dicção ficou igual a de um bêbado depois do acidente”, escreveu uma usuária.
Outro comentário já projetava o futuro no jogo: “Gente, vai ser babado na primeira festa”.
