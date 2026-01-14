Vasco mantém otimismo sobre renovação de Coutinho

O Vasco começou a temporada com a missão de renovar contratos e reforçar o time, principalmente, no setor defensivo. Contudo, há uma situação que tira o sono dos vascaínos: o futuro de Philippe Coutinho. Em entrevista à ESPN, o presidente Pedrinho admitiu que ainda não conversou com o jogador sobre, mas está otimista sobre a renovação do camisa 10.

"Tenho uma relação muito boa com o representante e a família do Coutinho. Sou muito grato porque ele abriu mão de muita coisa para vir para o Vasco. Nós fizemos um esforço financeiro muito grande para que ele viesse. O desejo é que ele continue. Não é uma conversa simples, se trata de um jogador grandioso, mas é uma conversa de um trato mais tranquilo", disse Pedrinho em entrevista à "ESPN".

Philippe Coutinho retornou para o Vasco em 2024. Na ocasião, o Cruz-Maltino contratou por empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra. No ano passado, o jogador rescindiu com o clube inglês e acertou em definitivo até junho de 2026. Agora, a diretoria vascaína tenta estender o vínculo por mais tempo.

Desde a chegada do técnico Fernando Diniz, Philippe Coutinho melhorou fisicamente, cresceu de produção e se tornou um dos destaques do time. Em 2025, foram 56 jogos, 11 gols e cinco assistências. Ele, aliás, só participou de menos gols do que Vegetti e Rayan. Ao todo, soma 117 jogos, 19 gols e nove assistências.

