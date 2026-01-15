Copa do Mundo 2026: Fifa já recebeu 500 milhões de pedidos de ingressos

Copa do Mundo tem procura recorde de acordo com a Fifa - (crédito: Divulgação/Fifa)

Mais de 500 milhões de pedidos por ingressos já foram registrados pela Fifa para a Copa do Mundo de 2026. O número foi divulgado pela própria entidade, nesta quarta-feira (14), e se refere às etapas iniciais do processo de venda do torneio, que será realizado nos EUA, México e Canadá.

Segundo o levantamento, a procura se mostrou especialmente elevada fora dos países que receberão os jogos. Torcedores que vivem na Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia, inclusive, concentraram parte significativa dos pedidos feitos até o momento.

Além do volume de interessados, a Fifa também atualizou informações sobre a política de preços. Em determinados pacotes e setores, os valores, inclusive, podem atingir até US$ 8.680 (cerca de R$ 45 mil). Porém, em resposta às críticas, a entidade anunciou a criação de uma faixa de ingressos a US$ 60 (cerca de R$ 340) por partida destinada às 48 seleções classificadas para o Mundial.

A distribuição desses bilhetes, porém, ficará sob responsabilidade das federações nacionais.

Os dados da terceira fase de vendas, encerrada nesta semana, indicam ainda os jogos despertaram maior interesse. Colômbia x Portugal, dia 27 de junho, nos Estados Unidos, lidera o ranking. Também figuram entre os mais disputados partidas da seleção mexicana, a final do torneio, o jogo de abertura e um duelo da segunda fase previsto para o Canadá.

A entidade informou também que começará a comunicar os solicitantes a partir de 5 de fevereiro. Aliás, quando o número de pedidos superar a quantidade de ingressos disponíveis, a definição dos compradores ocorrerá por meio de sorteio.