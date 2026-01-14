Com brilho de Allan, Palmeiras vence Santos e dorme na liderança do Paulistão

Allan marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Santos pela segunda rodada do Paulistão - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras)

O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 nesta quarta-feira (14/1), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Paulistão 2026. O gol do jogo foi marcado por Allan, a joia palmeirense, aos 40 minutos da primeira etapa. Com este resultado, o Verdão vira a noite na liderança da classificação do Campeonato Paulista, com seis pontos em dois jogos. O Peixe, por sua vez, dorme na oitava posição, a última na zona de classificação do campeonato, que tem novo formato, baseado no da Liga dos Campeões da Europa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Primeiro tempo faltoso e vantagem do Palmeiras

O primeiro tempo do jogo ficou marcado pela intensidade das duas equipes, além do excesso de faltas. Ao todo, foram 18 infrações, sendo 10 do Santos e oito do Palmeiras. Em um desses lances mais duros, Igor Vinícius chegou firme em Andreas Pereira e derrubou o meio-campista, que caiu em cima do próprio ombro. Sem condições de jogo, o camisa 8 do Verdão acabou substituído por Larson, aos 16 minutos da primeira etapa. O lateral santista recebeu cartão amarelo pelo lance.

Aos 16 minutos, aconteceu o lance mais perigoso do Santos. Barreal cruzou em direção à pequena área, buscando Lautaro Díaz, mas o atacante do Peixe cabeceou nas costas de Khellven e desperdiçou a oportunidade. O Palmeiras, por sua vez, reclamou de um pênalti não marcado em Gustavo Gómez aos 38 minutos, quando o paraguaio teria sido empurrado por Adonis Frías após cruzamento de Khellven.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda assim, quem abriu o placar na Arena Barueri foi o Verdão, quase no lance seguinte. Aos 39, Allan arrancou pelo meio e enfiou a bola para Flaco López, que fazia a diagonal de dentro para fora. O argentino recebeu dentro da área e esperou a saída de Brazão para devolver para Allan, com uma leve cavadinha para fugir da marcação. A jóia palmeirense finalizou de primeira com o gol aberto e deu vantagem para o Verdão em um primeiro tempo bastante equilibrado.

Palmeiras fecha o meio-campo e dificulta criação do Santos

Os dois times voltaram para a segunda etapa como terminaram o primeiro tempo, mas com uma tentativa do Palmeiras de surpreender. Isso porque a primeira chance da segunda etapa, logo aos três minutos, foi do Verdão: Piquerez cruzou na área, Raphael Veiga ajeitou para Flaco López, mas o centroavante acabou parando em bela defesa de Brazão, que se esticou todo para evitar o segundo dos mandantes.

A resposta do Santos veio na sequência, mas não em uma jogada construída e sim com forte pressão na saída de bola. Aos nove minutos, Lautaro Díaz desarmou Khellven, que tentou drible na saída de bola, invadiu a área e finalizou com desvio. A bola passou perto da trave de Carlos Miguel, mas não entrou. No lance seguinte, Igor Vinícius recebeu passe enfiado dentro da área e finalizou forte, mas a bola também desviou na zaga do Palmeiras e passou ao lado da trave.

Na tentativa, de aproveitar o bom momento, Vojvoda mexeu na equipe e colocou Gabigol em campo. O Santos, no entanto, teve dificuldades de criar novas chances de gol. Isso porque a marcação do Palmeiras, em especial no meio-campo, era bastante intensa. O jovem trio formado por Larson, Luis Pacheco e Allan, todos formados na base do Verdão, pressionaram bem e conseguiram fechar todos os espaços que o Peixe buscava para criar chances de gol.

Na reta final, o Santos até criou boas chances no abafa. A principal delas em um belo chute de Miguelito da entrada da área, uma pancada bem defendida por Carlos Miguel, já nos acréscimos, aos 51 do segundo tempo. O Alvinegro, entretanto, não conseguiu reverter o resultado, e o Verdão conquistou sua segunda vitória no Paulistão.

O Palmeiras volta a campo no sábado (17/1), às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Mirassol na mesma Arena Barueri, pela terceira rodada do Paulistão. O Santos, por sua vez, vai a Campinas enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. A partida acontece no domingo (18/1), às 20h30 (de Brasília).

PALMEIRAS 1×0 SANTOS

Campeonato Paulista – 2ª rodada

Data e horário: 14/1/2026 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Gols: Allan, 40’/1ºT (1-0)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Luis Pacheco, 14’/2ºT), Andreas Pereira (Larson, 16’/1ºT), Raphael Veiga (Vitor Roque, 14’/2ºT), Riquelmi Filipi (Luighi, 31’/2ºT) e Allan (Érick Belé, 31’/2ºT); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Gonzalo Escobar (Vinicius Lira, 43’/2ºT); Willian Arão (Zé Rafael, 17/2ºT), João Schmidt e Álvaro Barreal; Benjamin Rollheiser (Miguelito, 17/2ºT), Thaciano (Robinho Jr, 37/2ºT) e Lautaro Díaz (Gabigol, 17/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões Amarelos: Flaco López, Luighi (PAL); Igor Vinícius, Adonis Frías (SAN)

Cartões Vermelhos: (-)