Último time do DF na Copinha, Canaã é eliminado na 3ª fase

Canaã levou goleada em tarde inspirada dos garotos do RB Bragantino - (crédito: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino)

Único dos quatro representantes do Distrito Federal a avançar para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior — Sobradinho, Brasiliense e Real Brasília foram eliminados nas fases anteriores —, o Canaã se despediu do principal torneio de base do Brasil. O time treinado por Jonathan Gabriel foi goleado por 5 x 1 pelo Red Bull Bragantino e fechou a participação nesta quinta-feira (15/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A goleada do time de Bragança Paulista começou a ser construída aos dois minutos de jogo, com o meia Gabriel Lopes. Na sequência, o inspirado ponta-direita Jhuan Nunes marcou dois e freou toda a animação do Canaã. Ainda teve tempo para Luiz Gustavo e Paulinho completarem a festa no segundo tempo. O gol de honra do Canaã foi anotado pelo centroavante Luiz Gustavo.

O adversário do Red Bull Bragantino nas oitavas de final da Copinha sairá do duelo entre São Paulo e Operário-PR, em andamento na noite desta quinta-feira (15/1).

O Canaã esteve a um passo de repetir a melhor campanha do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na edição de 2022, o clube avançou às oitavas de final, mas foi eliminado com a derrota por 3 x 2 para o Oeste.

Nesta temporada, o Canaã teve três vitórias e duas derrotas. Na fase de grupos, bateu o Comercial de Tietê (4 x 2), caiu de produção contra o Criciúma (3 x 0), recuperou-se contra o Figueirense (1 x 0) e levou a goleada contra o Red Bull Bragantino (5 x 1).