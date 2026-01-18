Abel destaca começo de ano do Palmeiras, mas evita fazer promessas

O Palmeiras vive o seu melhor começo de temporada sob o comando de Abel Ferreira. No começo da noite deste sábado (17/1), o Verdão venceu o Mirassol por 1 a 0 e conquistou sua terceira vitória em três jogos do Campeonato Paulista. O Alviverde é o líder, com 100% de aproveitamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar do bom começo de temporada, o português quer evitar fazer promessas para a torcida. Abel garante que o Palmeiras possui um time competitivo, mas argumentou que isso não é significado que o Verdão conquistará um título neste ano. Além disso, o treinador recordou que já levantou dez taças pelo clube.

"Nunca prometi títulos e nem vou prometer. Eu falo que é uma equipe competitiva e vamos brigar. Sei os recursos que tenho e vou trabalhar para isso. Me pediram um título e ganhamos 10. Se fosse dividir os títulos por anos, não estavam a dizer o que me dizem. É uma equipe competitiva", pontuou.

Crias da Academia

Outro destaque do português neste começo de temporada é a presença de jovens jogadores nas partidas. Afinal, na vitória contra o Mirassol, o lateral Arthur e o volante Pacheco começaram como titulares. Abel reiterou a qualidade dos atletas e espera que os torcedores não os valorizem apenas em caso de conquistas.

"Essa é a nossa função. O Arthur não cruza, ele passa. O grande protagonista são os jogadores. E o treinador tem que falar, incentivar. E temos que ver jogadores como Arthur, que não cruza, passa. Ele fez uns sete passes. O Pacheco também é muito bom. Mas aqui é isso. Não vejo nenhum treinador fazendo isso. A gente ganhou muito dinheiro vendendo jogadores, o que mais queremos aqui e temos responsabilidade financeira, mas ninguém quer saber isso, querem títulos. Temos que continuar sendo uma equipe competitiva, mas com responsabilidade", ressaltou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular