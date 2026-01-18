InícioEsportes
Abel destaca começo de ano do Palmeiras, mas evita fazer promessas

Treinador sabe da importância das três vitórias conquistadas nos primeiros jogos da temporada, mas não garante que time conquistará títulos

Abel Ferreira comentou sobre a utilização de jovens jogadores no time alviverde - (crédito: Foto: Reprodução)
O Palmeiras vive o seu melhor começo de temporada sob o comando de Abel Ferreira. No começo da noite deste sábado (17/1), o Verdão venceu o Mirassol por 1 a 0 e conquistou sua terceira vitória em três jogos do Campeonato Paulista. O Alviverde é o líder, com 100% de aproveitamento.

Apesar do bom começo de temporada, o português quer evitar fazer promessas para a torcida. Abel garante que o Palmeiras possui um time competitivo, mas argumentou que isso não é significado que o Verdão conquistará um título neste ano. Além disso, o treinador recordou que já levantou dez taças pelo clube.

"Nunca prometi títulos e nem vou prometer. Eu falo que é uma equipe competitiva e vamos brigar. Sei os recursos que tenho e vou trabalhar para isso. Me pediram um título e ganhamos 10. Se fosse dividir os títulos por anos, não estavam a dizer o que me dizem. É uma equipe competitiva", pontuou.

Crias da Academia

Outro destaque do português neste começo de temporada é a presença de jovens jogadores nas partidas. Afinal, na vitória contra o Mirassol, o lateral Arthur e o volante Pacheco começaram como titulares. Abel reiterou a qualidade dos atletas e espera que os torcedores não os valorizem apenas em caso de conquistas.

"Essa é a nossa função. O Arthur não cruza, ele passa. O grande protagonista são os jogadores. E o treinador tem que falar, incentivar. E temos que ver jogadores como Arthur, que não cruza, passa. Ele fez uns sete passes. O Pacheco também é muito bom. Mas aqui é isso. Não vejo nenhum treinador fazendo isso. A gente ganhou muito dinheiro vendendo jogadores, o que mais queremos aqui e temos responsabilidade financeira, mas ninguém quer saber isso, querem títulos. Temos que continuar sendo uma equipe competitiva, mas com responsabilidade", ressaltou.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/01/2026 08:54
