Neymar e Ronaldo acompanham final da Kings League

A final da Kings League, que acontece neste sábado (17/1) no Allianz Parque, em São Paulo, tem dois espectadores especiais: Ronaldo e Neymar. O Fenômeno é presidente da Kings League Nations. Já o craque do Santos é um dos presidentes da Kings League Brasil. Inclusive, Neymar discursou para os jogadores do Brasil antes da decisão.

A Seleção Brasileira é a atual campeã e busca o bicampeonato. Já os chilenos derrubaram grandes concorrentes e agora tentam derrotar os donos da casa pelo título que seria inédito para o país.

O caminho do Brasil até a final da Kings League

Depois de uma estreia difícil, marcada pela derrota para a Espanha por 7 a 3, o Brasil conseguiu se recuperar . Afinal, embalou duas vitórias importantes. A Seleção superou o Catar por 6 a 5 em um confronto equilibrado e emocionante e, na sequência, venceu o Peru com autoridade por 6 a 1. Ainda assim, o segundo lugar no Grupo D levou a equipe ao Last Chance diante da Arábia Saudita. Então, sem hesitar, a Canarinho aplicou uma goleada por 7 a 1. Na fase seguinte, dominou a Itália e venceu por expressivos 15 a 5. Já na semifinal, bateu o México por 8 a 3. Assim, garantiu a vaga para defender o título mundial.

A campanha do Chile rumo à decisão

A trajetória do Chile teve um início forte ainda na fase de grupos. Inserida em uma das chaves mais exigentes da competição, a equipe enfrentou o Marrocos, referência da Kings League, e a Colômbia, vice-campeã mundial. Apesar do nível elevado dos adversários, os chilenos terminaram na liderança do grupo. Nas quartas de final, a Roja voltou a contrariar os prognósticos ao eliminar a Alemanha. O momento decisivo veio na semifinal, quando o Chile superou a Espanha, apontada como uma das favoritas ao título, e garantiu a vaga na decisão.

