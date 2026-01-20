Reservas do Fluminense terão última chance de mostrar valor

O Fluminense terá o último teste com os reservas antes da estreia do time principal. Dessa forma, os jogadores sem espaço e os jovens da base terão a última chance de mostrar o seu valor na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no estádio Luso Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

Nos dois primeiros testes, o Fluminense venceu o Madureira e perdeu para o Boavista. Na estreia, nomes como o lateral-direito Julio Fidelis, o meia Lezcano e o atacante John Kennedy se destacaram. Contudo, o Tricolor teve uma atuação ruim na derrota na segunda rodada e não teve nenhum destaque individual. Portanto, o jogo contra o Nova Iguaçu será um teste de fogo para todos que desejam ter mais espaço.

O Fluminense começou a temporada depositando as fichas nos jogadores sem espaço e nos jovens da base. Entre eles, há expectativa com alguns nomes específicos, como Lezcano e Santi Moreno, que foram contratados no ano passado, além de Riquelme e John Kennedy. Há ainda outros nomes que despertam curiosidade da comissão técnica, como Julio Fidelis e Wallace Davi.

Na estreia, Santi Moreno sofreu uma entorse no tornozelo e, por isso, perdeu a segunda partida. Contratado no ano passado, o colombiano ainda busca se firmar e tem a confiança da comissão técnica e diretoria. Ele, aliás, participou do primeiro gol da vitória sobre o Madureira, marcado por Lezcano — outro que também tem a confiança por evolução neste ano.

