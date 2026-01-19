Inter Miami, time de Messi, deseja vaga na Libertadores

Atual campeão da MLS, o Inter Miami iniciou movimentos para disputar a Libertadores. Um dos proprietários da franquia norte-americana, Jorge Mas revelou que mantém conversas com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, para viabilizar a entrada do time de Lionel Messi na competição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"É um sonho, e obviamente já tive conversas com a Conmebol e com Alejandro (Domínguez, presidente da entidade), para ver a nossa participação na Libertadores. Há precedentes, porque no passado clubes mexicanos já disputaram a Libertadores", afirmou o dirigente ao Olé.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A participação de equipes da Concacaf não seria inédita. Entre 1998 e 2016, clubes do México foram presenças constantes no torneio, chegando a três finais com Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajara (2010) e Tigres (2015). "Eu quero jogar a Libertadores, já disse isso publicamente. Eu acredito que os campeões da MLS, assim como os da Liga Mexicana, são merecedores de uma vaga", completou o proprietário do Inter Miami.

Por fim, Messi e o grupo se reapresentaram no último sábado para iniciar a pré-temporada com a equipe da Flórida. Este ano, além do bicampeonato nacional, o clube norte-americano também busca o inédito título da Concacaf Champions Cup.



