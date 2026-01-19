Mbappé defende Vini Jr após vaias: "Temos que protegê-lo melhor???

Assim como o técnico Arbeloa, Mbappé saiu em defesa do brasileiro Vinicius Junior, alvo de críticas da torcida do Real Madrid, em partida no último sábado contra o Levante. Durante a entrevista coletiva desta segunda-feira, o atacante francês afirmou que a fase do clube merengue não é culpa do camisa 7.

"Claro, não é culpa do Vini. É culpa de todo o elenco. É tudo o que tenho a dizer aos torcedores. Deixem que vaiem o time inteiro. Temos que aceitar, é o nosso trabalho. Sabemos disso. Mas não podemos apontar o dedo para alguns e dizer que a culpa é deles. É culpa de todos. No Real Madrid, existem momentos como este, e temos que mudar isso", afirmou Mbappé.

As imagens da TV espanhola flagraram Vinicius Junior abatido no túnel de acesso do Bernabéu antes mesmo de a bola rolar. O principal alvo foi Vini Jr. O atacante recebeu vaias a cada toque na bola.

"Ele é uma pessoa, um ser humano. É normal que isso nos afete. Ele é um grande jogador e um homem incrível. Temos que protegê-lo melhor, eu inclusive, para que ele não fique sozinho. Ele nunca ficará sozinho no Real Madrid. Todo o clube está com ele — finalizou Mbappé.