Vini Jr recebe respaldo de Arbeloa após sugerir multas por atrasos

Apesar de receber críticas da torcida nos últimos jogos do Real Madrid, Vini Jr segue com respaldo internamente. No treinamento desta última segunda-feira (19/1), aliás, o técnico Álvaro Arbeloa apoiou a ideia do atacante, que sugeriu punições por atrasos. Dessa forma, o treinador espanhol reforçou a confiança no jogador brasileiro, que segue como capitão.

Durante a conversa sobre disciplina interna, Vini Jr sugeriu multas ao invés de outras punições mais severas. Álvaro Arbeloa, portanto, defendeu a ideia do atacante brasileiro e reforçou que ele é o capitão. Dessa forma, a reunião entre o jogador e o treinador reforçou a ideia de que, mesmo em meio às críticas da torcida, o camisa 7 segue com moral internamente.

Vini Jr vive sua temporada mais turbulenta pelo Real Madrid. Afinal, o atacante viveu o seu pior jejum de gols até encerrá-lo na derrota para o Barcelona, na Supercopa da Espanha. O vice-campeonato, aliás, foi determinante para a demissão do técnico Xabi Alonso, que também teve uma passagem marcada por causa de conflitos com jogadores — entre eles, o próprio camisa 7.

Na vitória sobre o Levante por 2 a 0, no último sábado (17), Vini Jr foi alvo de vaias mais uma vez. Desde o aquecimento, o brasileiro recebeu vaias a cada toque na bola. Ele, aliás, ficou abalado com a situação e recebeu apoio de Mbappé. O atacante francês, inclusive, ressaltou que o camisa 7 não é o único culpado pela má fase do Real Madrid na temporada.