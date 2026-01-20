Grêmio rescinde com Thiago Volpi, a caminho do Bragantino

O Grêmio acertou a rescisão do contrato com o goleiro Thiago Volpi, que tem acordo encaminhado com o Red Bull Bragantino. A negociação deve ser sacramentada nos próximos dias. O Imortal confirmou também o fim do vínculo com o zagueiro Jemerson e o volante Carballo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que concluiu as negociações relativas às rescisões de contrato dos atletas Felipe Carballo, Jemerson e Tiago Volpi. O clube agradece aos atletas pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", comunicou o clube gaúcho.

Volpi perdeu espaço no Grêmio após a contratação de Weverton junto ao Palmeiras. Assim, passaria a ser a terceira opção na meta. Afinal, com a chegada do técnico Luís Castro, Gabriel Grando assumiria a condição de titular.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dessa maneira, o Tricolor precisava acertar algumas pendências financeiras com o goleiro, como valores referentes a luvas de quando foi contratado. O montante complementava o salário acertado com o jogador no compromisso firmado.

As duas partes cederam na negociação. Enquanto o Grêmio acertou o débito, Volpi abriu mão de parte do que ainda teria a receber até o fim do contrato, que expiraria em dezembro deste ano. Agora, o caminho fica livre para o arqueiro fechar com o Bragantino, como anunciou o canal do Jeremias Wernek.

Volpi começou como titular contra o São José, no dia 14 de janeiro, mas ficou fora do banco de reservas contra o São Luiz. Ele permaneceu treinando com os companheiros e participou das atividades desta terça.

Jemerson e Carballo também deixam o Grêmio

Jemerson e Carballo tinham contrato até o fim de 2026. O zagueiro terminou 2025 contestado pela torcida, assim como Vopi. Perdeu espaço no elenco e atuou pela última vez pelo Grêmio em 29 de maio.

O volante uruguaio não se reapresentou para a pré-temporada, foi multado pelo clube e encerrou passagem após três anos. Em 2025, atuou emprestado ao Portland Timbers, da Major League Soccer, mas pouco jogou devido a uma grave lesão em um dos joelhos.



