Gabriel Jesus comanda vitória do Arsenal e marca na Champions após 783 dias

Carlo Ancelotti está gostando do que alguns centroavantes brasileiros têm entregado a menos de cinco meses do início da caça ao hexa da Seleção na Copa do Mundo. Endrick acumula 161 minutos em dois jogos, um gol e uma assistência desde a chegada ao Lyon. Outro brasiliense, Igor Thiago é o vice-artilheiro da badalada Premier League, com 16 bolas na rede pelo Brentford, e atrás apenas do norueguês do Manchester City, Erling Haaland. Nesta terça-feira (20/1), foi a noite de Gabriel Jesus se recolocar no radar do treinador italiano.
Titular no esquema 4-3-3 do técnico Mikel Arteta, Gabriel Jesus venceu a concorrência do sucesso Viktor Gyokeres e não decepcionou o líder da primeira fase da Uefa Champions League. O talento lapidado nas categorias de base do Palmeiras marcou dois gols da vitória por 3 x 1 diante da forte Internazionale, finalista de duas das últimas quatro edições no torneio, no Giuseppe Meazza lotado.
O atacante de 28 anos não marcava em um jogo de Champions League desde 29 de novembro de 2023. Ou seja, há 783 dias, na goleada do Arsenal por 6 x 0 sobre o Lens da França, pela extinta fase de grupos. Gabriel Jesus furou o bloqueio da linha de cinco defensiva da Internazionale aos 10 minutos. Viu o croata Petar Sucic empatar na sequência, mas manteve o pé calibrado para aproveitar chance aos 31 da primeira etapa. Aos 30 do segundo tempo, deixou o campo para a entrada de Gyokeres, que deu números finais à partida.
Gabriel Jesus se lesionou gravemente em janeiro do ano passado, foi submetido a uma cirurgia e se afastou por 10 meses. Voltou a ser relacionado em novembro e, de lá para cá, disputou 12 partidas. Agora, tem três bolas na rede e uma assistência.
O resultado levou o Arsenal aos 21 pontos e confirmou a classificação dos Gunners, único invicto do torneio e com 100% de aproveitamento, diretamente às oitavas de final. Se o Bayern de Munique não vencer o Union Saint-Gilloise, nesta quarta-feira (21/1), às 17h, o clube inglês garantirá o título simbólico da primeira fase, com uma rodada de antecedência. Com a derrota, a Internazionale segue com 12 pontos, mas cai para a nona colocação, a primeira fora da zona de classificação ao mata-mata.
Zebra
O Manchester City viu a zebra passear ao ser derrotado fora de casa, por 3 x 1, pelo modesto Bodö/Glimt, da Noruega. Estreante no principal torneio interclubes da Europa, o time nórdico conquistou a primeira vitória, logo contra um poderoso e campeão, sob o comando de Pep Guardiola. O City é o 7º colocado e pode fechar a penúltima rodada fora do grupo entre os oito primeiros.
Recuperando-se de crise, o Real Madrid protagonizou goleada de 6 x 1 contra o Monaco, no Santiago Bernabéu. Ex-estrela do clube francês, Kylian Mbappé anotou dois gols. Vinicius Junior, Jude Bellingham, Franco Mastantuono e Thilo Kehrer (contra) completaram a festa. Vini, inclusive, distribuiu duas assistências e se tornou o maior assistente do clube merengue na Champions, com 29 passes decisivos.
Em Lisboa, o Paris Saint-Germain foi batido por 2 x 1 pelo Sporting e caiu para 5º na tabela. Na Alemanha, o Tottenham bateu o Borussia Dortmund por 2 x 0 e reivindicou a 4ª posição. O Napoli empatou com o Copenhagen por 1 x 1 e segue em 23º. Nesta quarta-feira (21/1), mais nove partidas encerram a penúltima rodada. O Barcelona visita o Slavia Praga na República Tcheca, às 17h. Simultaneamente, haverá Chelsea x Pafos, Juventus x Benfica e Olympique Marselha x Liverpool.
