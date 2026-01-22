Diante de mais de 50 mil, Flamengo vence o Vasco e respira

O Flamengo venceu a primeira no Carioca. Na noite desta quarta-feira (21/1), no Maracanã, derrotou o Vasco por 1 x 0. Um belo gol de Carrascal, no segundo tempo, definiu o resultado. O jogo foi pela terceira rodada, mas o quarto jogo do rubro-negro (teve um duelo antecipado) e o primeiro do time principal na competição.

Isso ocorreu devido aos maus resultados do time sub-20, que jogou as três primeiras partidas e somou apenas um ponto. Assim, obrigou o Flamengo a antecipar a entrada de sua "cavalaria" principal. E deu certo.

O placar acabou magro, pois o Fla perdeu muitas chances e parou nas defesas de Leo Jardim, o melhor em campo. No entanto, o Vasco foi guerreiro, jogando com um a menos desde os quatro minutos do segundo tempo, quando Barros foi expulso. Outro destaque foi o público excepcional: 50.504 presentes.

Com esta vitória, o Flamengo vai aos quatro pontos, saindo do último lugar para a terceira posição do grupo B. No entanto, tem dois jogos a mais que Boavista e Madureira, que têm três pontos, e um a mais que o Maricá, que também soma três. O Vasco, com esta derrota, parou nos quatro pontos, em terceiro lugar, mas ainda pode perder posições para Fluminense e Sampaio, que jogam na rodada.

Pelo regulamento, a Taça Guanabara tem dois grupos de seis times, que jogam contra os rivais do outro grupo. Ao fim das seis rodadas, os dois primeiros avançam para a semifinal. Enquanto isso, os que terminarem em terceiro ou quarto disputam a Taça Rio, um torneio de consolação. Já quem ficar em quinto e sexto terão de disputar o quadrangular do rebaixamento (o último cai de divisão).

O primeiro tempo teve o Flamengo com maior domínio (69% de posse) e finalizações (12 a 2). O Vasco teve alguns erros de passe que geraram situações de perigo para a sua defesa. No entanto, também teve momentos de destaque: embora tenha aparecido menos no ataque, conseguiu duas das melhores chances. Uma com Andrés Gómez, aos treze minutos, que chutou na trave direita de Rossi, e outra em que Andrés, seu melhor jogador, iniciou uma jogada em que Paulo Henrique ganhou de Daniel Alves e rolou para GB, livre na área, mas ele chutou para fora.

Ainda assim, o Flamengo foi melhor e obrigou Leo Jardim a fazer quatro defesas difíceis, incluindo uma cabeçada de Bruno Henrique em cruzamento de Emerson Royal, na lateral-direita, que o goleiro vascaíno salvou com grande reflexo. Além disso, Leo ainda defendeu um chute de Cebolinha e uma cabeçada de Leo Pereira. Teve também um lance em que Daniel Sales teve um arremate bloqueado na pequena área. Vale lembrar que Daniel Sales, lateral-direito do Sub-20, foi um dos raros jogadores que se destacaram nas três primeiras rodadas, mas jogou como lateral-esquerdo improvisado.

Em resumo, a primeira etapa foi boa, com o Flamengo retendo mais a bola e construindo boas jogadas pelos flancos, sendo que Cebolinha foi o jogador mais acionado. Por outro lado, praticamente todos os jogadores da frente tiveram oportunidades de arremate, tanto que a primeira etapa terminou com nove finalizações. O Vasco teve apenas duas chances realmente perigosas, sendo que Andrés Gómez se destacou como seu jogador mais ofensivo, principalmente pelo lado direito. Além disso, o jogo também contou com erros de passe de ambos os lados.

Filipe Luís entrou com Alexsandro (no lugar de Daniel Sales) e Pedro (na vaga de Bruno Henrique). No entanto, o que mudou o jogo foi a expulsão de Barros, aos quatro minutos. O vascaíno acertou a panturrilha de Carrascal por trás. Assim,o treinador Fernando Diniz precisou tirar um atacante (GB) e colocar o volante Hugo MOura, fechando o time. Enquanto isso, o Flamengo foi pressionando, e Cebolinha chutou uma bola perigosa.O que se viu foi o Flamengo inteiro na intermediária de ataque.

De tanto pressionar, mesmo sem criar muitas chances claras, veio o gol do Rubro-Negro: Piton rechaçou mal e Carrascal pegou de primeira e bateu no canto direito de Leo Jardim. Flamengo 1 a 0.

O Vasco seguiu sem poder ofensivo, e o Flamengo foi acumulando oportunidades. Pedro quase marcou chutando para fora; Plata finalizou, mas parou em grande defesa de Leo Jardim. Alías, Leo Jardim salvou um go lcerto em cabeçada de Leo Pereira. Enfim, o Rubro-negro venceu por 1 a 0. Mas não fez maispor causa do goleiro vascaíno, com pelo menos seis belas defesas, saindo como o melhor em campo.

FLAMENGO 1X0 VASCO

Campeonato Carioca – 3ª rodada

Data: 21/1/2026

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 50.504

Público pagante: 47.595

Renda: R$ 2.821.195,00



Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales (Alex Sandro, Intervalo); Pulgar (Leo Ortiz, 41’/2ºT), Evertton Araújo e Carrascal (Luiz Araújo, 25’/2ºT); Plata, Bruno Henrique (Pedro,Intervalo) e Cebolinha (Samuel Lino 18’/2ºT). Técnico: Filipe Luís



Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldívia, 26’/2ºT), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (JP, 37’/2ºT) e Coutinho (David, 37’/2ºT); Andrés Gómez, Nuno Moreira (TchêTchê, 26’/2ºT) e GB (Hugo Moura, 8’/2ºT) Técnico: Fernando Diniz.



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões Amarelos: Emerson Royal, Pulgar (FLA)

Cartão Vermelho: Barros, (VAS, 4’/2ºT)