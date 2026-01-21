Resultados da superquarta embolam disputa no Campeonato Candango

Patrickão comemora um dos dois gols marcados por ele no Abadião: resultado importante para o Gato Preto na temporada - (crédito: Renan Pariz/Ceilândia)

O dia recheado de jogos no Campeonato Candango de 2026 movimentou, e muito, a classificação da elite do futebol do Distrito Federal, com direito a demissão de técnico. As cinco partidas realizadas na superquarta — todas válidas pela terceira rodada da competição local — serviram para embolar de vez as brigas por vaga nas semifinais e contra o rebaixamento, muito por vitórias de quem está vindo da parte debaixo da disputa.

Nenhum membro da antiga formação do G-4 conseguiu consolidar um novo resultado positivo. Assim, a terceira rodada foi benéfica para novas equipes se incluírem no bolo das equipes com maiores pretensões. Ceilândia, Paranoá e Real Brasília, por exemplo, ganharam as primeiras partidas na temporada 2026 e, com novo fôlego, subiram degraus na escada de posicionamento do Candangão.

O Paranoá deu um salto importante ao vencer o Brasília no confronto entre os dois últimos colocados, no Estádio JK. O triunfo por 1 x 0, com gol de Renê Silva, tirou a Cobra Sucuri do Z-2 e atolou o Colorado na lanterna, na condição de único time sem pontuar depois de três jogos. Com a série negativa, o time optou por demitir o técnico Paulo Helber.

O Real Brasília quase se juntou na confusão, mas a vitória diante do Capital, também por 1 x 0, e gol de Davi Araújo, alçou o Leão do Planalto para sétimo. No cenário, a Aruc entrou no Z-4 com a derrota por 3 x 0 para o Ceilândia. Os gols de Patrickão (duas vezes) e Magdiel, por outro lado, colocaram o Gato Preto em sexto, colado no G-4 da competição local.

Os confrontos entre os times mais bem posicionados do Candangão resultaram em equilíbrio. No Serejão, o vice-líder Brasiliense não tirou o zero do placar diante do agora quarto colocado Sobradinho. No Bezerrão, a falta de efetividade decretou o mesmo destino para Gama e Samambaia. O alviverde manteve a ponta, enquanto o Cachorro Salsicha subiu para terceiro.

A próxima rodada, com clássico entre Brasiliense e Gama, está marcada para fim de semana. Nela, os clubes seguirão a luta por afirmação e sequências capazes de desembolar a disputa.