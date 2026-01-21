Brasília demite Paulo Helber após terceira derrota no Candangão

O Brasília anunciou, nesta quarta-feira (21/1), a demissão do técnico Paulo Helber do comando da equipe profissional. A decisão ocorreu poucas horas após a derrota por 1 x 0 para o Paranoá, resultado que manteve o Colorado sem pontuar e na lanterna do Campeonato Candango 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O revés diante do Paranoá foi o terceiro consecutivo do Brasília na competição. Antes, a equipe já havia sido derrotada pelo Brasiliense, por 4 x 0, e pelo Gama, por 2 x 0, desempenho que acendeu sinal de alerta na diretoria logo no início do regional. Com três rodadas disputadas, o time ainda não somou pontos, não marcou gols e ocupa a última colocação da tabela.
Em nota oficial divulgada após a partida, o clube comunicou a saída do treinador e agradeceu pelos serviços prestados durante o período à frente do elenco. O Brasília destacou dedicação, compromisso e participação de Paulo Helber na construção do projeto esportivo, além de reforçar confiança no trabalho da comissão permanente e no restante da temporada.
O comunicado também enfatiza que o Campeonato Candango ainda está em fase inicial e que o clube segue comprometido com os atletas e com os objetivos traçados para 2026. A diretoria não informou, até o momento, quem assumirá o comando técnico de forma interina ou definitiva para a sequência da competição.
O Brasília volta a campo no domingo (25/1), às 17h, no Bezerrão, pressionado por reação imediata, em cenário que já exige ajustes rápidos para evitar distanciamento precoce dos concorrentes diretos na tabela.
*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz
Saiba Mais