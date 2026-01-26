Endrick quebra recorde de Ronaldo Fenômeno após hat-trick

No último jogo do Lyon, contra o Metz, pela Ligue 1, Endrick quebrou o recorde de Ronaldo Fenômeno após marcar um hat-trick na vitória da equipe por 5 x 2, no domingo (25/1). O atacante se tornou o brasileiro mais jovem a marcar três gols em um mesmo jogo no futebol europeu.



A joia ultrapassou a marca de Ronaldo Fenômeno, que havia alcançado o hat-trick aos 21 anos, na época que atuava pela Inter de Milão em 1997/98. "Não existe, nem por parte dele, muito menos nossa, busca por comparações com ídolos brasileiros, mas sabemos que feitos relevantes são associados a números que surpreendem, e por conseguir tanto, tão cedo, faz alguns anos que lidamos com isso. Felizmente, Endrick tem uma capacidade incomum de se ocupar com o preparo para o próximo jogo. É uma capacidade de se concentrar no curto prazo, que vai gerar um enorme diferencial no longo prazo", afirma Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil e responsável por gerenciar a carreira do atleta.



O atacante também alcançou outros feitos importantes. Com apenas 19 anos e seis meses, o brasileiro agora também é um dos mais jovens a marcar três vezes em uma partida do Campeonato Francês neste século. A frente dele estão apenas: Jérémy Menez (17 anos e 260 dias), Kylian Mbappé (18 anos e 53 dias) e Ousmane Dembélé (18 anos e 296 dias)



"Estou muito feliz. É meu primeiro hat-trick e vou me lembrar disso para o resto da vida. O time jogou uma partida fantástica. Obrigado aos meus companheiros e ao treinador. Temos que manter o ritmo", disse Endrick ao final da partida contra o Metz.

