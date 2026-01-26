Presidente do Santos admite urgência por reforços e banca Vojvoda

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, reconheceu publicamente a necessidade de reforçar o elenco para a sequência da temporada. Além disso, afirmou que o clube precisa agir com rapidez no mercado para repor as perdas sofridas na última janela de transferências. O mandatário santista destacou que, apesar das limitações financeiras, a diretoria trabalha para encontrar soluções que mantenham o time competitivo no Campeonato Brasileiro e na reta final do Paulistão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os exemplos citados, Teixeira mencionou a saída do atacante Guilherme, negociado com o futebol norte-americano, e a ausência de uma reposição imediata para a posição. O Peixe ainda tenta a contratação de Michael, do Flamengo, mas as tratativas esbarram nos valores envolvidos.

"Nós sabemos que o adversário de hoje (domingo) está lutando pelas primeiras colocações. Nós, também, temos que busca-las. Tivemos muitos desfalques. Jogadores importantes. Mas, mesmo assim, temos a necessidade de intensificar a possibilidade de contratações. Isso é fundamental. Nós perdemos alguns atletas. No caso, o Guilherme", afirmou o presidente.

Teixeira ressaltou que o Santos busca reforços dentro das condições do clube e lembrou que as negociações têm se mostrado complexas, não apenas pela questão financeira, mas também por entraves contratuais dos atletas envolvidos.

"Temos que repor jogadores de acordo com as possibilidades do clube, a questão financeira, mas temos algumas opções a serem definidas. Reconhecendo que há uma dificuldade no sentido, não apenas financeira, mas da negociação em si com esses clubes. Alguns estão em negociação de questões internas envolvendo direitos e dívidas existentes. É natural que exista esse momento e o Santos precisa de rapidez para repor essas peças e dar continuidade, tanto no Brasileiro, como nos últimos jogos do Paulista" completou.

Presidente do Santos respalda Juan Pablo Vojvoda

Apesar do cenário de cobrança, o presidente fez questão de reforçar a confiança no trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. Para Teixeira, a responsabilidade pelo momento do clube não pode recair apenas sobre o treinador, especialmente diante das limitações do elenco.

"A confiança é total no trabalho do Juan. O trabalho do treinador é um trabalho que requer tempo. Está há seis meses no Santos. Se ficarmos aqui exigindo resultados, não tendo tanto material humano e, ao mesmo tempo, fazendo com que a gente troque de treinador, achando que a única responsabilidade é dele, não é. A responsabilidade é nossa. É da diretoria, de todos os que fazem parte deste processo de reconstrução", disse.

Vai ser agressivo no mercado?

O mandatário também abordou a pressão por contratações mais agressivas e deixou claro que o clube não irá comprometer ainda mais sua saúde financeira.

"Nós estarmos equilibrando as questões financeiras. Outro ficava ouvindo bastante: vamos endividar e vamos contratar. Não vamos, nós não podemos ser irresponsáveis e não tomarmos as atitudes corretas e endividarmos ainda mais o clube. Estamos aqui, suporto esta pressão, eu compreendo"afirmou.

Segundo Teixeira, o objetivo é devolver ao Santos o protagonismo esportivo de forma sustentável, respeitando o tempo necessário para a reconstrução.

"Nós vamos encontrar, nós vamos chegar, dentro deste processo e dentro deste momento. O Santos vai ter de volta o seu DNA, vai ter condições de voltar a disputar títulos no momento que a gente estiver de fato tendo um equilíbrio de todas essas ações. Estamos no caminho certo", concluiu.

Por fim, o presidente comentou rapidamente sobre a busca por um novo patrocinador master. De acordo com Teixeira, as conversas seguem em andamento, com expectativa de definições ainda ao longo desta semana.