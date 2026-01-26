Schumacher apresenta avanços e já utiliza cadeira de rodas, diz jornal inglês

Schumacher não é visto em público desde o acidente. Após o trauma, ele permaneceu em coma induzido até junho de 2014, quando deixou a Unidade de Terapia Intensiva e passou a receber cuidados domiciliares - (crédito: ORLANDO KISSNER / AFP)

Mais de 12 anos depois do grave acidente de esqui sofrido nos Alpes franceses, Michael Schumacher apresenta novos avanços em seu quadro de saúde. De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal inglês Daily Mail, o ex-piloto alemão não estaria mais acamado e já consegue se locomover com o auxílio de uma cadeira de rodas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O acidente ocorreu em dezembro de 2013, na estação de esqui de Méribel, na França, quando Schumacher sofreu um trauma severo na cabeça. Desde então, o estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1 tem sido tratado com extremo sigilo pela família.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o Daily Mail, o jornalista Jonathan McEvoy esteve em Maiorca, na Espanha, onde fica a casa de veraneio da família Schumacher, em busca de informações atualizadas. Após conversar com fontes próximas, ele apurou que o ex-piloto recebe acompanhamento médico praticamente 24 horas por dia, com o apoio direto da esposa, Corinna Schumacher, e de uma equipe especializada de profissionais de saúde.

Ainda conforme a reportagem, os progressos físicos permitem que Schumacher seja empurrado em uma cadeira de rodas pelas propriedades da família. “Você não pode ter certeza de que ele percebe tudo, porque ele não consegue se comunicar”, teria afirmado uma pessoa próxima à família. “A sensação é de que ele percebe algumas coisas ao seu redor, mas não todas”, completou.

Michael Schumacher não é visto em público desde o acidente. Após o trauma, ele permaneceu em coma induzido até junho de 2014, quando deixou a Unidade de Terapia Intensiva e passou a receber cuidados domiciliares.

No início de 2025, a família voltou ao noticiário após a Justiça da Alemanha condenar três pessoas por tentativa de extorsão. Entre os envolvidos estava um ex-segurança que trabalhou na residência de Schumacher até 2020 e teria obtido mais de 1.500 arquivos pessoais do ex-piloto.

Leia também: Morte de xará de Michael Schumacher confunde fãs do piloto na internet

Considerado um dos maiores nomes da história do automobilismo, Schumacher conquistou sete títulos mundiais de Fórmula 1 — em 1994, 1995 e de 2000 a 2004 — e soma 91 vitórias na categoria. Mesmo afastado da vida pública, o alemão segue sendo uma das maiores lendas do esporte mundial.

*Com informações da Agência Estado

Saiba Mais Esportes Neymar reage a cartão em clássico e mira regra da CBF

Neymar reage a cartão em clássico e mira regra da CBF Esportes Presidente do Santos admite urgência por reforços e banca Vojvoda

Presidente do Santos admite urgência por reforços e banca Vojvoda Esportes Rafinha confirma conversas com o São Paulo, mas nega acordo