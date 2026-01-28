Champions League: Arsenal 100% e domínio inglês; veja os 8 classificados diretos

Jogadores do Arsenal comemoram vitória por 3 x 2 diante do Kairat, do Cazaquistão, pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões - (crédito: Ben Stansall / AFP)

A fase de liga da Champions League 2025/2026 chegou ao fim nesta quarta-feira (28/1) com drama até o último segundo. A principal notícia é a queda do Real Madrid para a zona de repescagem (playoffs). O time espanhol foi derrotado pelo Benfica por 4 x 2, sofrendo um gol do goleiro Trubin no último lance, e terminou na 9ª colocação. Quem agradeceu foi o Sporting, que venceu na Espanha com gol nos acréscimos e roubou a vaga no G-8.

O Arsenal confirmou o favoritismo e foi o único time a encerrar esta etapa com 100% de aproveitamento. Ao todo, quatro clubes ingleses (Arsenal, Liverpool, Tottenham e Chelsea) garantiram vaga direta nas oitavas de final.

Confira abaixo o resumo dos jogos dos oito classificados da Champions League:

Arsenal 3 x 2 Kairat

O time londrino confirmou a melhor campanha da primeira fase com uma vitória apertada, mas segura. Jogando no Emirates, o Arsenal manteve os 100% de aproveitamento graças aos gols de Gyokeres, Havertz e do brasileiro Gabriel Martinelli. Com 24 pontos em oito jogos, os Gunners entram no mata-mata como o time a ser batido.

Bayern de Munique 2 x 1 PSV

Na Holanda, o Bayern garantiu a vice-liderança geral. Após um primeiro tempo equilibrado, os alemães construíram a vitória na etapa final com gols de Jamal Musiala e do artilheiro Harry Kane, que saiu do banco para decidir. O PSV ainda teve Mauro Júnior expulso no fim.

Liverpool 6 x 0 Qarabag

Foi um atropelo em Anfield. O Liverpool não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada histórica para selar sua vaga. Alexis Mac Allister (duas vezes), Wirtz, Salah, Ekitike e Chiesa marcaram os gols do massacre. O resultado garantiu o terceiro lugar geral aos Reds.

Tottenham 2 x 0 Eintracht Frankfurt

Mesmo jogando na Alemanha, o Tottenham mostrou força. A partida ficou marcada pela superação de Kolo Muani: o atacante francês, que sofreu um acidente de carro no dia anterior em Londres, foi titular e marcou um dos gols da vitória logo no início do segundo tempo. Os Spurs fecharam a fase com 17 pontos.

Barcelona 4 x 1 Copenhagen

O Barça levou um susto inicial ao sofrer um gol do jovem Dadason, mas reagiu com autoridade na segunda etapa. Lewandowski, Lamine Yamal (que também deu assistência), Raphinha (de pênalti) e Rashford (de falta) construíram a goleada que colocou os catalães na 5ª posição.

Chelsea 3 x 2 Napoli

Em um jogo de vida ou morte na Itália, brilhou a estrela do brasileiro João Pedro. O Chelsea saiu na frente, levou a virada, mas o atacante da Seleção Brasileira chamou a responsabilidade: marcou um golaço de fora da área para empatar e fez o gol da vitória e da classificação aos 39 do segundo tempo. O Napoli acabou eliminado de tudo.

Sporting 3 x 2 Athletic Bilbao

A grande surpresa do G-8. O Sporting precisava vencer na Espanha, algo que nunca havia feito na história da Champions, e torcer contra o Real Madrid. O jogo foi dramático, mas o brasileiro Alisson Santos, ex-Vitória, saiu do banco para marcar o gol da virada aos 49 minutos do segundo tempo, calando o San Mamés e garantindo a vaga histórica.

Manchester City 2 x 0 Galatasaray

Fechando o grupo dos classificados, o City fez o dever de casa. Haaland marcou um golaço de cavadinha e igualou Ruud van Nistelrooy na artilharia histórica da competição. Cherki completou o placar. A má notícia para Pep Guardiola foi a lesão de Doku, que saiu de campo sentindo dores.

Os 8 classificados direto para as Oitavas de Final:

Estes são os clubes que avançam diretamente e aguardam os vencedores dos playoffs (que terão times como Real Madrid, PSG e Juventus):