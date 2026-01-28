Corinthians vence Gotham e vai à final do Mundial de Clubes Feminino - (crédito: Foto: Richard Pelham/Getty Images)

O Corinthians está na final do Mundial de Clubes Feminino. Em um jogo muito brigado e suado, as Brabas venceram o Gotham, por 1 a 0, nesta quarta-feira (28/1), em Brentford, na Inglaterra. Apesar de uma pressão da equipe norte-americana, o único tento da partida saiu dos pés de Gabi Zanotti, na reta final do segundo tempo. Agora, o Timão aguarda o vencedor de Arsenal, da Inglaterra e AS FAR, do Marrocos, para ver quem encara na decisão.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi bastante equilibrado entre as equipes. O Gotham teve mais posse de bola, mas foi o Corinthians quem assustou mais a goleira adversária. No começo do jogo, as norte-americanas assustaram em saídas erradas das brasileiras, principalmente da goleira Lelê, que deu literalmente um passe Rose Lavelle, mas a atacante chutou para fora.

As Brabas responderam com Andressa Alves. Primeiro, a camisa 8 parou na goleira Berger e, depois, foi travada no último instante pela defensora em uma chance claríssima. Jaque Ribeiro e Aquino também atormentaram a zaga rival, mas o placar foi para o intervalo sem alterações no marcador.

Segundo tempo

Na etapa final, o time norte-americano voltou melhor e pressionando. Stengel teve a primeira oportunidade em cruzamento dentro da área, mas seu desvio foi para fora, tirando tinta da trave. Depois Jaedyn Shaw recebeu em boas condições, mas foi desarmada no momento exato por Letícia Teles.

O Gotham pressionava e não deixava o Corinthians respirar, mas também não conseguia levar perigo ao gol de Lelê, sempre pecando no último passe ou com finalizações muito ruins. Assim, as Brabas aproveitaram na sua primeira chance do segundo tempo.

Aos 37 minutos, Tamires cruzou na área, a bola passou por todo mundo e chegou em Gabi Zanotti. A atacante dominou no peito e chutou de perna esquerda, no cantinho, para fazer 1 a 0. As americanas, atrás do marcador, se lançaram para o ataque, mas não conseguiram furar a muralha alvinegra. Assim, o Timão se garantiu na final do Mundial de Clubes Feminino.

CORINTHIANS 1X0 GOTHAM

Semifinal do Mundial de Clubes Feminino

Data e horário: 28/1/2026 (quarta-feira), às 9h30 (de Brasília)

Local: Gtech Community Stadium

Gols: Gabi Zanotti, 37’/2ºT (1-0)

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória, Duda Sampaio e Andressa Alves (Dayana Rodríguez, 44/2ºT); Belén Aquino (Ivana Fuso, 32/2ºT), Jaque Ribeiro (Vic Albuquerque, 44/2ºT) e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

GOTHAM: Berger; Bruninha (Mandy Freeman, 03/2ºT), Jess Carter (Sarah Schupansky, 42/2ºT), Lilly Reale e Emilly Sonnet; Howell (Sofia Cook, 42/2ºT), McCaskill, Jaedyn Shaw e Midge Purce; Rose Lavelle (Khyah Harper, 49/2ºT) e Gabi Portilho (Jatie Stengel, 03/2ºT). Técnico: Juan Carlos Amorós.

Árbitro: Tess Olofsson (SUE)

Assistentes: Almira Spahic (SUE) e Monica Brun Løkkeberg (SUE)

VAR: Dennis Johan Higler (HOL)

Cartões Amarelos: Ana Vitória, Andressa Alves e Tamires (COR), Howell e McCaskill (GOT)