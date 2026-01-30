Alex Telles exalta trabalho de Anselmi após goleada do Botafogo

O lateral-esquerdo Alex Telles exaltou o trabalho do técnico Martin Anselmi após a goleada do Botafogo sobre o Cruzeiro por 4 a 0. Em entrevista na zona mista do Estádio Nilton Santos, o jogador afirmou que o resultado, embora elástico, não foi surpresa para o elenco do Glorioso.

"Esse resultado surpreendeu muito mais vocês do que a gente. Foi um resultado muito importante, contra um adversário que já tem uma estrutura, um elenco já formado", iniciou o atleta, que prosseguiu: "Para nós, desde que o Anselmi chegou, foi uma resposta de um trabalho árduo. Um trabalho muito competitivo, com um elenco fechado, que está querendo fazer história. Ficamos muito felizes pelo resultado".

Alex Telles blinda elenco do Botafogo

Na mesma entrevista, Alex Telles comentou a crise que a gestão do Botafogo atravessa. O jogador, um dos mais experientes do elenco, tratou de blindar o elenco e cobrou respeito aos jogadores.

"Estamos blindando o vestiário para qualquer situação. Obviamente que acabamos vendo, porque hoje em dia é muito fácil, mas esse elenco merece mais respeito. Trabalhamos todos os dias pelo Botafogo. É só o primeiro jogo, tem muita coisa pela frente. Mas já demos nosso cartão de visita. Esse ano o Botafogo vai ser um time muito intenso", disparou o jogador.

Por fim, o lateral revelou como foi o contato do elenco com John Textor, que marcou presença no Nilton Santos para acompanhar a partida: "Não tivemos nenhum contato pré-partida, foi um contato normal como todos os outros. Ele entrou no vestiário, cumprimentou a gente, um clima super normal pela vitória. É isso que a gente quer focar. É o nosso terceiro jogo sem sofrer gols. Um time que é agressivo, intenso, pressionante. Mas não sofrer gols também é importante", concluiu.