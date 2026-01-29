São Paulo x Flamengo: CBF divulga áudio de VAR em lance de possível pênalti em Arrascaeta

CBF divulgou o áudio do VAR do possível pênalti em Arrascaeta na derrota do Flamengo diante do São Paulo - (crédito: Foto: Reprodução)

Atual campeão brasileiro, o Flamengo estreou com derrota diante do São Paulo por 2 x 1, nesta quarta-feira (28/1), no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão. O jogo, no entanto, ficou marcado por uma polêmica. Afinal, o Rubro-Negro reclamou de um possível pênalti em Arrascaeta no último lance. A CBF, portanto, divulgou o áudio do VAR.

"Ele (Arrascaeta) põe a perna para trás. Pode seguir com a decisão de campo. Ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, com a perna para trás, bate na perna do jogador do São Paulo (Alan Franco). E, mesmo assim, conclui a jogada", disse o árbitro de vídeo Rodrigo D’Alonso Ferreira.

O lance em questão ocorreu nos acréscimos do jogo, por volta dos 50 minutos do segundo tempo. No último lance, o goleiro Rafael defendeu uma cabeçada de Plata. No rebote, Arrascaeta finalizou para fora, mas reclamou de um toque de Alan Franco. Comentarista de arbitragem da TV Globo, o ex-árbitro PC de Oliveira diz que o jogador do São Paulo cometeu pênalti e discordou da decisão dos árbitros.

Com a derrota, o Flamengo começou o Brasileirão sem pontos. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (1º/2), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa Rei do Brasil. Depois, recebe o Internacional, quarta-feira (4/1), às 19h, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão.