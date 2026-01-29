Lucas Paquetá realiza sonho de voltar para casa e se declara: "Eu precisava do Flamengo"

Lucas Paquetá voltou para casa. O meia, de 28 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, nesta quinta-feira (29), e foi recebido com uma grande festa no "AeroFla". Em entrevista à Flamengo TV, o jogador ressaltou a realização do sonho de retornar para o clube do coração e se emocionou com a oportunidade de vestir o Manto Sagrado mais uma vez na carreira.

"Felicidade enorme estar de volta. Sonhei muito com esse momento. Tudo o que eu quero é desfrutar essa alegria de finalmente estar em casa. Quero ser feliz, dar alegria à Nação e dar o meu melhor (…) Sei que, talvez, o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Eu fico muito feliz com todo o carinho que sempre tiveram comigo. Eu me sinto um de vocês. O que posso prometer é que meu coração é rubro-negro e eu vou demonstrar isso dentro de campo", disse Lucas Paquetá.

Após o desembarque, Lucas Paquetá seguirá para o CT Ninho do Urubu, onde passará por exames médicos e assinará contrato, além de iniciar os trabalhos com o elenco. O Rubro-Negro, aliás, trabalha para deixá-lo em condições de atuar já no domingo (1), contra o Corinthians, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil.

Para contratar Lucas Paquetá, o Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões). Dessa forma, ele se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando a recente compra de Gerson pelo Cruzeiro, que atingiu 27 milhões de euros (R$ 187 milhões). Assim, o Rubro-Negro pagará um valor imediato, além de três parcelas: uma em 2026, uma em 2027 e outra em janeiro de 2028.