Brasília enfrenta União Corinthians para dar fim na sequência negativa

Em quinto lugar no Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília Basquete retorna à liga nacional, após se despedir da Copa Super 8 nas quartas de final, quando foi superado pelo rival Franca por 90 x 85. Focado em voltar a vencer na elite do basquete, o ET enfrenta hoje, às 20h15, o União Corinthians, no Ginásio Nilson Nelson, em busca do triunfo.

No NBB, o time de Dedé Barbosa vem de duas derrotas complicadas. A equipe brasiliense fez partidas abaixo do costume, mas tanto no confronto com o Paulistano (83 x 81 na prorrogação), como contra o Pinheiros (70 x 64), o Brasília Basquete mostrou uma força nas parciais finais para tentar buscar o resultado, comportamento semelhante a outros jogos perdidos.

Ainda sim, a campanha dos extraterrestres é favorável. São 17 vitórias e sete derrotas, em 24 jogos, com um fato: as equipes paulistas são pedras no sapato dos brasilienses. Pelo menos quatro foram para clubes da terra da garoa. Dentro da zona de classificação para os playoffs da competição, o Brasília vai em busca da vitória para permanecer na briga para conquistar posições mais acima na tabela.

Em novembro, União Corinthians e Brasília se enfrentaram no primeiro turno da competição. Com um jogo eletrizante, o clube gaúcho conquistou a vitória após a virada improvável no placar. Em casa, os anfitriões estavam a 13 pontos de distância e tinham apenas três minutos para o fim da disputa. No Ginásio Arnão, empurraram o ET para a prorrogação e triunfaram por 95 x 88.

