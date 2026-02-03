NBB: Brasília bate o União Corinthians e encerra sequência negativa

O Brasília deu fim ao jejum de duas partidas sem vitória no Novo Basquete Brasil 2025/2026. Na noite desta terça-feira (3/2), a equipe do Distrito Federal derrotou o União Corinthians por 89 x 64 no Ginásio Nilson Nelson e voltou a comemorar.



Cestinha da partida, o ala Daniel Von Haydin encerrou o duelo com 27 pontos para o Brasília, 14 a mais que o pivô Hollowell, destaque do União Corinthians, com 11 na conta. O pivô Brunão, mais uma vez, foi líder em rebotes, com 10 bolas recuperadas.



Em quadra, o técnico Dedé Barbosa não pôde contar com duas peças importantes do time. O capitão Pedro Mendonça e o ala Kevin Crescenzi estão entregues ao departamento médico e foram desfalques. Kevin está afastado por aproximadamente três semanas, devido a um edema ósseo no pé esquerdo. Pedro trata problema no joelho esquerdo e tem prazo de recuperação de 60 dias.



O Brasília Basquete começou atento. Dominando o placar, a equipe brasiliense controlou as ações do jogo e se manteve à frente dos visitantes. O União Corinthians tentou buscar a virada da parcial, mas, sem sucesso, viu Facundo Corvalán converter dois lances livres e controlar a vantagem (23 x 19). O confronto ficou mais agitado: os dois clubes usaram do tempo técnico para reorganizar as estratégias em quadra. O Brasília mostrou determinação e força para encerrar o segundo tempo com domínio. 46 x 47.



A partida desta terça-feira foi aquela que o torcedor aguardava há um tempo. Depois de derrotas seguidas, o confronto contra a equipe gaúcha foi o respiro de alívio que tanto o clube quanto a torcida precisavam. Von Haydin foi o homem do jogo. Próximo ao fim da partida, o ala chegou à marca de 27 pontos, o maior pontuador do confronto. Com uma bola de três, o armador Lucas coroou a vitória do Brasília Basquete contra o União Basquete: 89 x 64.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

