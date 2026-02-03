Arsenal vence o Chelsea e garante vaga na final da Copa da Liga Inglesa

O Arsenal é o primeiro finalista da Copa da Liga Inglesa. Os Gunners venceram o clássico contra o Chelsea, nesta terça-feira (3/2), por 1 x 0, e confirmaram a classificação para uma final após seis anos sem disputar um título. O empate já era suficiente após a vitória por 3 x 2 na primeira partida, mas o alemão Kai Havertz, no último lance do jogo, garantiu a vitória no Emirates Stadium.

O outro finalista da Copa da Liga Inglesa sairá do embate entre City e Newcastle. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola venceu na ida por 2 x 0, e as equipes voltam a se encontrar na quarta-feira, às 17h (de Brasília), em Manchester. Veja onde assistir.

Dessa maneira, o Arsenal confirmou a boa fase. O time comandado pelo técnico Mikel Arteta é líder, isolado, da Premier League, além de ter terminado a fase de liga da Champions também na liderança, com 100% de aproveitamento, garantindo uma vaga direta nas oitavas de final. Além disso, no último fim de semana, o Arsenal goleou o Leeds por 4 x 0, com direito a gol marcado pelo brasileiro Gabriel Jesus.

Por outro lado, o Chelsea se despede da competição e encerrou uma sequência de cinco vitórias somando todas as competições. Mesmo com a eliminação, o time está vivo na Champions e também confirmou a vaga direta nas oitavas de final.

O primeiro tempo entre Arsenal e Chelsea foi equilibrado e marcado por muita disputa no meio-campo, com poucas oportunidades claras. A primeira finalização saiu aos 17 minutos, em chute de Hincapié defendido por Robert Sánchez, que voltou a aparecer aos 33 ao parar tentativa de Gabriel Martinelli. O Chelsea teve um pouco mais de posse de bola, mas levou pouco perigo e só exigiu uma defesa de Kepa aos 42 minutos, em finalização de Enzo Fernández. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o Chelsea mudou a postura e foi para cima. Delap teve as melhores chances nos primeiros 15 minutos, mas não conseguiu aproveitar. Além disso, o técnico Rosenior colocou Estêvão e Cole Palmer em campo aos 15 minutos e os Blues aumentaram a pressão. Dessa maneira, Mikel Arteta respondeu com outras alterações para equilibrar a partida. Assim, os Gunners fizeram o jogo que tinham que fazer, não deram espaços na defesa e ainda buscaram a vitória no último lance. Kai Havertz saiu cara a cara com o goleiro Robert Sánchez e confirmou o triunfo em Londres.