Rony é apresentado no Santos e valoriza confiança do clube: "Vou lutar para retribuir"

Apesar de já ter entrado em campo pelo Santos no último final de semana, o atacante Rony foi apresentado oficialmente pelo clube somente nesta terça-feira (3/2). O jogador, que atuou 50 minutos contra o São Paulo no último sábado, terá novamente um duelo diante do rival do Morumbi para fazer sua estreia na Vila Belmiro, dessa vez pelo Brasileirão.

Rony foi sabatinado pelos jornalistas nesta terça, e destacou a confiança da diretoria do Santos na sua contratação. O atacante teve uma passagem marcante pelo Palmeiras e atuou por um ano no Atlético-MG antes de desembarcar na Vila. Por isso, o atleta valorizou o esforço santista pela sua chegada ao clube e prometeu retribuir dentro de campo.

"É um clube que acreditou no meu trabalho e espero retribuir com raça, determinação, luta e fazer com que os torcedores saiam todos os jogos felizes. Sabendo que eu lutei para que eles pudessem sair felizes e alegres. Essa é minha meta, meu intuito. Foi o que eu vim fazer no Santos. Ajudar meus companheiros a fazer o Santos ganhar títulos. Todos torcedores sabem da grandeza do Santos. Somos cobrados porque sabem pelo que o Santos pode gritar, cobrados para ganhar. Somos um clube grande e brigamos por coisas grandes. Válido quando o torcedor cobra porque eles sabem onde podemos chegar. Esse é meu pensamento".

Procura de outros clubes

Posteriormente, ao ser perguntado sobre o aceite da proposta do Santos, Rony fez questão de salientar que teve abordagens de outros clubes antes de fechar com o Peixe. O atacante, no entanto, valorizou a negociação com o Santos, e admitiu que as conversas com o clube durou cerca de um mês até ser concretizada.

"Fico feliz de ter a procura de alguns clubes. Isso mostra o quanto eu me dedico ao trabalho, como faço por merecer ser visto. Houve especulação de outros clubes. Já conversavamos com o Santos desde dezembro, entretanto, não dependia só de mim. Dependia do clube onde estava. Com a conversa do Santos foi bem intensa há duas semanas atrás. O Mattos nos apresentou o projeto e vi que o interesse dele era muito grande. Ele foi em Belém conversar com meu pai e vi que o projeto era de Deus. Deus proporciona muitas coisas para a gente e só entendemos depois de algum tempo. As coisas aconteceram naturalmente. Quando isso ocorre, é que lá na frente serão coisas maravilhosas para tua vida, para tua carreira. É um projeto muito bom."

Clássico desta quarta-feira

Ademais, Rony falou sobre a sua estreia pelo Santos no último sábado, e a possibilidade de enfrentar novamente o São Paulo, dessa vez pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. Além disso, o atacante prometeu ao torcedor santista que a equipe terá uma postura completamente diferente da derrota do final de semana pelo Paulistão.

"No fim de semana não tivemos um bom resultado. Um clássico e perder da forma como foi, foi difícil. Um baque para nós e para os torcedores. Temos que mudar a postura. Cheguei há pouco tempo, mas me incluo nisso. Pela experiência que tenho, nós temos que mudar a forma de competir, de lutar na partida. Temos que nos unir mais ainda. Acredito que cada atleta ali tem seu valor, tem condição de competir e o treinador acredita em cada um. Mudando a postura e o modo de pensar, acredito que consigamos sair dessa situação. Os torcedores podem acreditar. Podem cobrar poque estão em total direito. O clássico não se joga, se ganha. No último não jogamos e nem ganhamos. Precisamos competir mais. Já joguei vários clássicos e sei que perder é doído. Nossos torcedores merecem ser mais representados dentro de campo".

Jogar com Neymar

Sobretudo, ao ser perguntado sobre a oportunidade de atuar ao lado de Neymar, Rony chamou o craque de "príncipe". Contudo, o atacante também falou sobre a qualidade de outros companheiros de time, e destacou a chance de jogar ao lado de atletas como Gabriel Menino, Mayke e Zé Rafael, ex-companheiros de Palmeiras.

"Por se tratar de um clube que tem muita tradição mundial, só de vestir a camisa se sente o quanto você carrega o peso dela. Quando aceitei vir, eu achei interessante porque gosto de competir. O projeto que o Santos me ofereceu teve a oportunidade de competir. Estou aqui por isso, porque gosto de competir. Além de jogar do lado nosso príncipe, de jogadores que tem história como profissional, como Gabigol e outros atletas que jogaram comigo. Gabriel Menino, Mayke, Zé. É um privilégio voltar a jogar com eles. Tenho certeza que temos muito o que conquistar no Santos. Temos condições de dar a volta por cima, competir de verdade."