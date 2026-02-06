A campeã olímpica mais bem paga dos Jogos Olímpicos de Inverno

Com o início dos Jogos Olímpicos de Inverno nesta sexta-feira (6/2), atletas do mundo inteiro se tornam foco da mídia pelos talentos esportivos e pelo dinheiro envolvido no evento. Uma esportista que vem chamando atenção das notícias é Eileen Gu, 22 anos, que compete no esqui livre feminino, mas tem chamado a atenção por ser a atleta mais bem paga desta edição, que ocorre nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo.

Eileen nasceu na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, mas optou por representar a China, país de origem da mãe da atleta. A esportista fez a estreia nos jogos de inverno de 2022, que aconteceram na capital chinesa, Pequim. Na ocasião, Eileen tinha 18 anos e acabou conquistando três medalhas, sendo duas delas de ouro e uma de prata, se tornando a campeã olímpica mais jovem da modalidade.

A atleta é uma das favoritas a conquistar o ouro novamente no esqui feminino, mas ela também é conhecida por ter estampado a capa da revista Vogue em 2022 e pelo desempenho extraordinário nos jogos. Em 2025 Eileen faturou uma quantia de US$ 25 milhões, aproximadamente R$ 120 milhões, se tornando uma das atletas mais bem pagas do mundo, ficando atrás apenas das tenistas Coco Gauff, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

A esportista começou no mundo do esqui ainda cedo, com apenas três anos de idade. Ela foi campeã pela primeira vez aos nove anos, em uma competição da Associação de Snowboard e Freeski dos EUA e aos 13, já participava de competições sênior.

