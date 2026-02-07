Santos acerta a contratação de Moisés, atacante do Fortaleza

Moisés teve sucesso pelo Fortaleza apesar do rebaixamento no Brasleirão de 2025 - (crédito: Foto: João Moura / Fortaleza)

O Santos acertou nesta sexta-feira (6) a contratação do atacante Moisés, do Fortaleza. O jogador de 29 anos deve desembarcar nos próximos dias para realizar exames médicos e firmar contrato com o clube paulista. A diretoria cearense aceitou as garantias de pagamento para o Peixe avançar até a assinatura de contrato, o que ocorrerá na próxima semana.

O desfecho da negociação ficou em 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos, de acordo com informação divulgada pelo jornalista Jorge Nicola. O nome de Moisés foi sugerido por Juan Pablo Vojvoda, técnico com quem trabalhou no período em que atuou pelo clube cearense. Versátil, o atacante pode jogar tanto pelas pontas quanto mais centralizado.

Revelado pelo Hercílio Luz em 2019, Moisés ganhou notoriedade ao chegar ao Fortaleza em 2022, desempenho que o levou ao Cruz Azul, do México. Lá, disputou 20 partidas e marcou dois gols. Em 2024, retornou ao Leão do Pici em uma transação histórica para o clube: 3,5 milhões de euros (R$ 21,6 milhões).

Com a camisa do Leão do Pici, o atacante disputou 174 jogos, com 42 gols e 17 assistências. Na atual temporada, entrou em campo em seis partidas pelo Campeonato Cearense, mas não contribuiu diretamente para gols. Sua nova missão, portanto, é reforçar o ataque santista e buscar repetir o protagonismo que teve em sua primeira passagem pelo Fortaleza.