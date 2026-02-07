Ex-Vasco, Rayan marca seu primeiro gol pelo Bournemouth; assista

O atacante brasileiro Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa do Bournemouth neste sábado (7), no duelo frente ao Aston Villa pela 25ª rodada da Premier League. Aos 10 minutos da etapa final, o jogador ex-Vasco recebeu passe pela direita, avançou com habilidade e deixou o marcador para trás antes de finalizar rasteiro no canto do goleiro Martínez. Confira!
Primeiro gol de Rayan na Premier League.
O gol de Rayan foi de fundamental importância para sua equipe. Afinal, selou o empate dos Cherries, que perdiam por 1 a 0 em seus domínios. Em apenas duas partidas pelo Campeonato Inglês, portanto, o atacante já registra um gol e uma assistência. Anunciado no dia 27 de janeiro pelo clube sediado a 170 quilômetros do sudoeste de Londres, Rayan assinou contrato até 2031.
Campeonato Inglês – Rodada 25
Sexta-feira (6/2)
Leeds United 3×1 Nottingham Forest
Sábado (7)
Manchester United 2×0 Tottenham
Arsenal 3×0 Sunderland
Bournemouth 1×1 Aston Villa
Burnley 0x2 West Ham
Fulham 1×2 Everton
Wolverhampton 1×3 Chelsea
Newcastle x Brentford
Domingo (8)
Brighton x Crystal Palace
Liverpool x Manchester City
