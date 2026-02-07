Candangão tem 18 gols em quatro jogos e pode quebrar recorde

O centroavante Lopeu (E) marcou dois gols na virada do Paranoá por 5 x 4 sobre o Real Brasília - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Campeonato Candango está a quatro gols de igualar o recorde em uma única rodada no formato com 10 equipes em turno único, após um sábado artilheiro. A sexta jornada começou neste sábado (7/2) com quatro partidas e registrou 18 comemorações na Vila Planalto, em Ceilândia e em Taguatinga. Neste domingo (8/2), às 16h, a missão de estabelecer a maior marca está com Brasiliense e Aruc, adversários no Serejão.

Dos 18 gols registrados na abertura da sexta rodada, nove saíram do duelo entre Real Brasília e Paranoá, marcado por reviravoltas no Estádio JK. Campeão do Candangão em 2023, o Real Brasília largou à frente com Paulo Victor, mas viu Renê e Jobson, aquele mesmo com passagem por Botafogo, Atlético-MG, São Caetano e outros, iniciarem a reação. O Real, porém, recolocou-se à frente com o 4 x 2. Insistente, o Paranoá precisou de 10 minutos para reverter o placar para 5 x 4.

O duelo no Defelê subiu o sarrafo para os três jogos do dia. O Samambaia não deixou a pelota cair e aplicou 4 x 1 sobre o Brasília. Octacampeão do Distrito Federal, o colorado venceu apenas uma partida de cinco e amarga a lanterna da competição.

Não faltaram gols no Abadião, mas nenhum foi do Ceilândia. Os torcedores que foram ao principal estádio da região mais populosa do DF viram o Capital celebrar o triunfo por 3 x 0. Alison, Deysinho e Tobinha assinaram a vitória que alçou o Capital, ainda que momentaneamente, à quarta colocação da elite local.

Curiosamente, na partida de mais expectativa, entre o líder Gama e o vice Sobradinho, o marcador foi o mais econômico. A missão de empurrar a bola alviverde para a rede foi do artilheiro Felipe Clemente, principal goleador desta edição, com cinco. O Periquito é um time que costuma poupar gols no primeiro tempo e marcá-los no segundo. Dos 10 da equipe, oito foram nos 45 minutos finais das exibições.

Brasiliense e Aruc podem colaborar com a quebra do recorde no formato de turno único com 10 times na primeira fase. O maior número de bolas na rede em uma rodada foi na segunda jornada de 2022, com 22. O segundo maior registro pertence à nona de 2022 e de 2024, com 21 gritos de gol.

Levantamento do Correio mostra que os 18 gols marcados até o sábado (9/2) no Candangão superam a quantidade de bolas na rede de quatro das seis rodadas completadas no Campeonato Paulista até aqui. Detalhe: o estadual de São Paulo conta com 16 equipes — seis a mais do que o Distrito Federal — e três partidas a mais por data.

Até aqui, a rodada mais inspirada da principal competição estadual do Brasil, com times seis times de Série A, foi a primeira, com 17 gols. Em seguida, aparecem a quarta e sexta, com 16 bolas na rede. No total, o Campeonato Candango 2026 teve 71 gols validados em 29 partidas. A média é de 2,45 por jogo. Quatorze partidas terminaram com três ou mais bola na rede, o equivalente a 48%. Apenas três jogos terminaram zerados, dois envolvendo o Brasiliense, contra Real Brasília e Sobradinho. O empate também persistiu no encontro entre Gama e Samambaia.

O melhor ataque pertence ao Capital, com 13 marcados em seis jogos. Líder isolado da competição, o Gama tem 10. O Samambaia fecha o pódio das comissões de frente mais eficientes (9).

Após o confronto entre Brasiliense e Aruc, o Candangão será retomado no meio de semana. Na quarta-feira, às 15h, o Real Brasília recebe o Sobradinho no Estádio Defelê. No mesmo horário, no JK, o Paranoá encara o Brasiliense. O Gama fecha os trabalhos do dia, às 20h30, no encontro com o Ceilândia. Na manhã de quinta, às 10h, o Brasília ensaia a reabilitação contra o Capital. Às 16h, Aruc desafia Samambaia.