Atlético e Athletic ficam no empate na Arena MRV

Atlético luta muito, mas fica apenas no empate em casa com o Athletic - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético Mineiro decepcionou seus 20.187 torcedores que compareceram à Arena MRV, neste sábado, (7/2). Assim, em jogo válido pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro, o time ficou apenas no empate por 1 x 1 com o Athletic, equipe de pior campanha no Estadual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Justamente quando o Galo mais precisava vencer, no entanto, voltou a decepcionar. O curioso é que o time começou muito bem e, logo aos quatro minutos, marcou um golaço com Renan Lodi. Porém, a partir daí, a equipe caiu de rendimento e, consequentemente, permitiu o empate.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O gol do Athletic foi marcado pelo artilheiro do Estadual, Ronaldo Tavares, atacante de São Tomé e Príncipe, já no final da partida, em cobrança de pênalti.

Com este empate, o Atlético foi aos 11 pontos no Grupo A, dividindo a liderança com a URT, que ainda joga na rodada e pode ultrapassá-lo. O Athletic foi aos seis pontos, ainda na lanterna do Grupo C e já sem chances de avançar às semifinais. Pelo regulamento, os times que terminarem em primeiro lugar em seus grupos avançam à semifinal, assim como o melhor segundo colocado.

O Atlético deu ao seu torcedor a impressão de que iria massacrar o rival. Afinal, logo aos quatro minutos, Renan Lodi recebeu um lançamento espetacular do goleiro Everson. Livre na entrada da área, o lateral-esquerdo dominou e chutou na saída de Glauco. O Galo até teve outras chances para ampliar, mas aí faltou eficácia. O Athletic apenas nos minutos finais do primeiro tempo conseguiu oferecer perigo ao gol atleticano. Isso com algumas incursões ofensivas de Kauan, mas sem sucesso.

No segundo tempo, quando parecia que o Galo, já com as entradas de Dudu e Bernard nas vagas de Igor Gomes e Scarpa, iria matar o jogo, veio a surpresa. O Athletic foi para cima e quase marcou com Kauan Lindes. Reinier perdeu uma boa chance para o Galo. Mas o time visitante estava mais agressivo em campo e chegou ao empate aos 16 minutos. Ronaldo cobrou um pênalti cometido por Vitor Hugo e chutou deslocando Everson.

O gol aos 16 minutos tirou a tranquilidade do Atlético, que não levou a virada por sorte. Everson recebeu uma bola atrasada e tentou dar um chutão, mas acertou em Dixon. A bola foi na direção do gol, passou rente à trave e saiu. Somente depois dos 30 minutos o Galo voltou ao jogo, com Bernard construindo uma boa jogada e chutando forte, de fora da área, rente ao travessão. Mas Galo, mesmo em cima, pouco fez para buscar a vitória.

ATLÉTICO-MG 1×1 ATHLETIC

Campeonato Mineiro – 7ª rodada

Data: 7/2/2026

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público: 20.187

Gols: Renan Lodi, 4’/1ºT (1-0); Ronaldo Tavares, de pênalti,16/2ºT (1-1)



ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Cassierra, 43’/2ºT), Vitor Hugo, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Cisse (Vitor Hugo, 21’/2ºT), Igor Gomes (Dudu, intervalo) e Scarpa (Bernard, intervalo); Reinier (Hulk, 21’/2ºT) e Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli.



ATHLETIC: Glauco; Zeca, Jonathan, Gabriel Índio e Enzo (Dixon, 27’/1ºT)); Ian Luccas (Dayson Copete, 27’/2ºT) e Douglas (Leandro Alves, 5’/2ºT); Kauan, David (Kauan Lindes, Intervalo), Ruan Assis (Luiz Felipe, 27’/2ºT) e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.



Árbitro: Antonio Márcio Teixeira da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Magno Arantes Lira (MG)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Cartões amarelos: Ruan e Cuello (ATL); Deyson, Ruan Assis (ATH)