Endrick é expulso "duas vezes" em vitória do Lyon no Francês

O atacante Endrick foi expulso de uma forma bastante polêmica na vitória de sua equipe, o Lyon, por 1 x 0 sobre o Nantes, fora de casa, neste sábado (7/2), pela 21ª rodada do Campeonato Francês. Sulc anotou o gol solitário no Stade de la Beaujoire e que marcou o 12º triunfo consecutivo da equipe.

Logo no minuto inicial de jogo, o brasileiro recebeu cartão amarelo por uma entrada considerada perigosa e passou o restante da primeira etapa sob risco. A situação se agravou aos 16 do segundo tempo, quando, ao tentar recompor na marcação, enroscou-se com Tabibou e ambos foram ao chão. Assim, o camisa 9 levou o segundo amarelo, sendo, portanto, expulso.

O lance, contudo, gerou longa paralisação. O VAR orientou o árbitro Mathieu Vernice a revisar a jogada no monitor. Após a análise, em decisão surpreendente, o juiz voltou ao campo, anulou o segundo amarelo e aplicou um cartão vermelho direto por agressão. A mudança deixou Endrick atônito e até os próprios jogadores do Nantes demonstraram espanto diante da interpretação.

Antes da expulsão, Endrick teve somente uma boa oportunidade, mas parou em defesa do goleiro do Nantes. O brasileiro sofreu boa marcação durante todo o tempo em que esteve em campo.

Com a expulsão em vermelho direto, o ex-Palmeiras terá de cumprir suspensão mínima de duas partidas, podendo o gancho ser ampliado em julgamento posterior. Já está confirmado, contudo, que ele não atuará contra o Strasbourg, no dia 22 de fevereiro, nem diante do Nice, no dia 25, ambos compromissos pelo Campeonato Francês.