PSG atropela Olympique de Marselha e segue na liderança do Francês

Dembélé abriu o caminho para a goleada no Parque dos Príncipes - (crédito: Foto: Divulgação)

O PSG não tomou conhecimento do Olympique de Marselha e goleou o rival por 5 a 0 neste domingo (8), no Parque dos Príncipes, em Paris, na partida de encerramento da 21ª rodada do Campeonato Francês. Dembélé foi o grande destaque da partida com dois gols, enquanto Facundo Medina (contra), Kvaratskhelia e Lee Kang-in completaram a vitória na capital francesa.

Dessa maneira, o PSG chegou a 51 pontos e se manteve na liderança do Campeonato Francês. A vantagem sobre o Lens segue em dois pontos, mas o clube de Paris ainda desponta como grande favorito na conquista da Ligue 1.

Por outro lado, o Olympique de Marselha chegou ao segundo jogo consecutivo sem vitória e caiu para a 4ª posição, com 39 pontos. Assim, o time liga o sinal de alerta após sair da zona de classificação para a próxima edição da Champions.

Jogos da 21ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (6/2)

Metz 0x0 Lille

Sábado (7/2)

Lens 3×1 Rennes

Brest 2×0 Lorient

Nantes 0x1 Lyon

Domingo (8/2)

Nice 0x0 Monaco

Auxerre 0x0 Paris FC

Le Havre 2×1 Strasbourg

Angers 1×0 Toulouse

PSG 5×0 Olympique de Marselha