PSG atropela Olympique de Marselha e segue na liderança do Francês

Com dois gols de Dembélé, time parisiense faz 5 a 0 no Parque dos Príncipes e mantém vantagem na ponta da Ligue 1

Dembélé abriu o caminho para a goleada no Parque dos Príncipes - (crédito: Foto: Divulgação)
Dembélé abriu o caminho para a goleada no Parque dos Príncipes - (crédito: Foto: Divulgação)

O PSG não tomou conhecimento do Olympique de Marselha e goleou o rival por 5 a 0 neste domingo (8), no Parque dos Príncipes, em Paris, na partida de encerramento da 21ª rodada do Campeonato Francês. Dembélé foi o grande destaque da partida com dois gols, enquanto Facundo Medina (contra), Kvaratskhelia e Lee Kang-in completaram a vitória na capital francesa.

Dessa maneira, o PSG chegou a 51 pontos e se manteve na liderança do Campeonato Francês. A vantagem sobre o Lens segue em dois pontos, mas o clube de Paris ainda desponta como grande favorito na conquista da Ligue 1.

Por outro lado, o Olympique de Marselha chegou ao segundo jogo consecutivo sem vitória e caiu para a 4ª posição, com 39 pontos. Assim, o time liga o sinal de alerta após sair da zona de classificação para a próxima edição da Champions.

Jogos da 21ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (6/2)
Metz 0x0 Lille
Sábado (7/2)
Lens 3×1 Rennes
Brest 2×0 Lorient
Nantes 0x1 Lyon
Domingo (8/2)
Nice 0x0 Monaco
Auxerre 0x0 Paris FC
Le Havre 2×1 Strasbourg
Angers 1×0 Toulouse
PSG 5×0 Olympique de Marselha

 

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/02/2026 20:47
