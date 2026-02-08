PSG atropela Olympique de Marselha e segue na liderança do Francês

O PSG não tomou conhecimento do Olympique de Marselha e goleou o rival por 5 a 0 neste domingo (8), no Parque dos Príncipes, em Paris, na partida de encerramento da 21ª rodada do Campeonato Francês. Dembélé foi o grande destaque da partida com dois gols, enquanto Facundo Medina (contra), Kvaratskhelia e Lee Kang-in completaram a vitória na capital francesa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Dessa maneira, o PSG chegou a 51 pontos e se manteve na liderança do Campeonato Francês. A vantagem sobre o Lens segue em dois pontos, mas o clube de Paris ainda desponta como grande favorito na conquista da Ligue 1.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Por outro lado, o Olympique de Marselha chegou ao segundo jogo consecutivo sem vitória e caiu para a 4ª posição, com 39 pontos. Assim, o time liga o sinal de alerta após sair da zona de classificação para a próxima edição da Champions.
PARIS SG ?????????? pic.twitter.com/jRt3ZClkto
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2026
Jogos da 21ª rodada do Campeonato Francês
Sexta-feira (6/2)
Metz 0x0 Lille
Sábado (7/2)
Lens 3×1 Rennes
Brest 2×0 Lorient
Nantes 0x1 Lyon
Domingo (8/2)
Nice 0x0 Monaco
Auxerre 0x0 Paris FC
Le Havre 2×1 Strasbourg
Angers 1×0 Toulouse
PSG 5×0 Olympique de Marselha
Saiba Mais
- Esportes Rafaela Silva conquista ouro no Grand Slam de Paris de judô
- Esportes Adriano Gomes de Lima, multimedalhista paralímpico na natação, morre aos 52
- Esportes Jogador de time fluminense manda recado para torcida após sofrer convulsão
- Esportes Jogos Olímpicos de Inverno: estrela do esqui alpino é resgatada após queda
- Esportes Brasil é eliminado pelo Canadá na primeira rodada da Copa Davis