Jogador de time fluminense manda recado para torcida após sofrer convulsão

O volante Alexandre, do Sampaio Corrêa, manifestou-se através do Instagram após o susto no jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Apesar de não apresentar lesões neurológicas, o atleta permanece internado em observação no Hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro.

O jogador postou nas redes sociais agradecendo todo o apoio e tranquilizando os fãs depois de convulsionar ainda no primeiro tempo do confronto diante do Flamengo.

"Passando para informar que o susto maior já passou e para agradecer pelas mensagens e orações. São muitas mensagens, não devo conseguir responder a todos, mas fica aqui minha gratidão. Deus age de forma que às vezes não entendemos, mas vendo essa foto, consigo entender plenamente o chamado dele comigo. É mais um testemunho, mais um milagre. Jogadores do Flamengo e meus companheiros unidos em um só propósito", postou, completando:

"Tenho certeza que voltarei. Obrigado a todos pelas mensagens. Infelizmente, não dá para responder a todos. A torcida flamenguista está em peso mandando mensagem. Muito obrigado.", afirmou.

O incidente

Aos 8 minutos do primeiro tempo, o atleta Alexandre sofreu uma convulsão e precisou de atendimento emergencial no gramado do Maracanã.

O episódio ocorreu logo após um lançamento do zagueiro Lucas Marreta. Alexandre apresentou tontura e desabou no campo, o que gerou reação imediata dos jogadores de ambas as equipes e da arbitragem, que sinalizaram desesperadamente para a entrada das equipes médicas.

A ambulância acessou o gramado instantaneamente para realizar os primeiros socorros, Alexandre foi encaminhado ao Hospital Quinta D’Or, unidade de saúde mais próxima do complexo esportivo, para a realização de exames complementares e observação clínica.

