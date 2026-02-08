Rony marca pelo Santos e comemora: "Que seja o primeiro de muitos"

Rony comemora o primeiro gol pelo Santos com um salto mortal - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos)

Eleito o craque do jogo na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Noroeste pelo Paulistão, o atacante Rony balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Alvinegro. Em entrevista após a partida, o jogador comemorou bastante o gol, marcado em sua terceira partida pelo Peixe.

"Acho que o gol é muito importante para um atacante. Eu fico muito feliz de poder marcar meu primeiro gol com a camisa do Santos. Como eu falei: espero que seja o primeiro de muitos", disse o camisa 11 da equipe, contratado como reforço nesta janela de transferências.

Na mesma entrevista, Rony comentou a importância do resultado para a sequência do clube no estadual. Vale lembrar que o Santos era o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com apenas seis pontos conquistados até então. Com a vitória sobre o Noroeste, a equipe atingiu os nove pontos, se aproximou da zona de classificação para as quartas de final e se afastou da zona do rebaixamento.

"Foi um jogo difícil. A gente sabia da importância de hoje, chegar aqui e fazer um grande jogo. Acho que o mais importante de hoje são os três pontos, independentemente de qualquer coisa. O que valia hoje aqui eram os três pontos e conseguimos", concluiu o atacante.

O Santos volta a campo na quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Athletico pela terceira rodada do Brasileirão fora de casa. Na sequência, o Peixe recebe o Velo Clube, pela oitava e última rodada do Paulistão, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).