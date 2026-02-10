Flamengo reencontra Vitória após maior goleada dos pontos corridos

Flamengo deu show contra o Vitória e aplicou maior goleada dos pontos corridos - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ao entrar em campo nesta terça-feira (10/2) para a terceira rodada do Brasileirão, o Flamengo reencontrará o Vitória após pouco mais de cinco meses. E você recorda do último duelo entre os rubro-negros? Foi em 26 de agosto, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na ocasião, o Fla aniquilou o antigo recorde de maior goleada da história dos pontos corridos, surrando o Vitória por incríveis 8 a 0, no Maracanã.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Curiosamente, o jogo chega logo após uma outra super goleada do Flamengo. Afinal, a equipe de Filipe Luís meteu 7 a 1 para cima do Sampaio Corrêa, no último sábado (7/2), também no Maior do Mundo. Relembremos como foi aquele 8 a 0, com direito a mais de 60 mil espectadores no Maracanã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

LEIA MAIS: Flamengo terá desfalques contra o Vitória; veja os relacionados

Relembre a goleada do Flamengo

A partida em questão teve algumas peculiaridades. A começar com os primeiros gols de Samuel Lino pelo Flamengo. O camisa 16, aliás, teve participação incrível na partida, contribuindo ainda com outras três assistências. Quem também brilhou foi Pedro, que anotou três gols, incluindo um dos mais bonitos da edição 2025 do Brasileirão. Foi quando recebeu na área, deu elástico em Lucas Halter e ainda deu de cavadinha para cima de Lucas Arcanjo. Ainda houve tempo para gols de de Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique (este, de pênalti).

Com o 8 a 0 nas costas, não houve perdão para Fábio Carille. O comandante deixou o Vitória após a goleada, abrindo espaço para o retorno de Jair Ventura. Com a derrota, o Leão ficava na zona do rebaixamento, com 19 pontos em 21 partidas. No entanto, com a volta de Ventura, o time se recuperou, terminando o Brasileirão em 15º, com 45 pontos.

Maiores goleadas

O 8 a 0 do Flamengo representou o fim de um recorde que perdurava 23 anos. Afinal, as maiores goleadas da história dos pontos corridos datavam de 2003 e 2004. Foi quando Goiás, Cruzeiro e São Paulo venceram Juventude, Bahia e Paysandu, respectivamente, por 7 a 0. Logo depois na fila, quatro 7 a 1 apareciam na lista, com outros 13 resultados de 6 a 0 marcando a contagem. Assim, o 8 a 0 assumiu o posto de maior goleada dos pontos corridos, ainda que não seja a maior da história do Brasileirão, que segue sendo o 10 a 1 do Corinthians para cima do Tiradentes (PI), em 1983.