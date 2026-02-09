Cristiano Ronaldo põe fim à "greve" e define quando voltará a jogar pelo Al Nassr

O astro Cristiano Ronaldo decidiu colocar fim ao período de "greve" no Campeonato Saudita e comunicou que estará em campo pelo Al Nassr no próximo sábado (14/2), quando a equipe terá pela frente o Al Fateh.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O retorno do português ocorre em razão de o Fundo Soberano de Investimentos Públicos da Arábia Saudita (PIF) atender às suas principais demandas. A saber, a quitação dos salários atrasados do elenco e a devolução da autonomia administrativa aos dirigentes do clube.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Com isso, Simão Coutinho (diretor esportivo) e José Semedo (CEO), que haviam sido afastados de suas funções, retomam seus cargos e voltam a atuar na gestão.
Durante a "greve", aliás, CR7 ficou fora de duas partidas da competição. A atitude gerou forte reação por parte dos organizadores, que divulgaram nota oficial com críticas à postura do craque.
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo soma 22 jogos na temporada pelo Al Nassr, com 18 gols e três assistências. O time ocupa atualmente a vice-liderança da Liga Saudita, apenas um ponto atrás do rival Al Hilal.
Saiba Mais
- Esportes Hugo Calderano alcança 2º lugar no ranking mundial de tênis de mesa
- Esportes Flamengo recusa proposta de clube mexicano por Luiz Araújo
- Esportes Fifa inicia contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027
- Esportes Mesmo recuperado, Santos prega cautela com o retorno de Neymar
- Esportes Martinelli entra para seleto grupo após completar 300 jogos pelo Fluminense
- Esportes Diniz enaltece classificação do Vasco: "O mais importante era vencer"