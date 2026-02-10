Vasco anuncia Claudio Spinelli, autor de 28 gols em 2025, até 2028

Spinelli tem tudo para brilhar na Colina - (crédito: Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama)

Nesta segunda-feira (9), o Vasco da Gama oficializou a contratação de seu sexto reforço para a temporada de 2026: o atacante Claudio Spinelli, de 29 anos. Dessa forma, o Gigante da Colina reforça seu setor ofensivo com um nome que vive o auge da carreira, visto que o jogador foi adquirido em definitivo junto ao Independiente del Valle, do Equador. Conforme o anúncio, o vínculo assinado em São Januário será válido até dezembro de 2028.

Sobretudo, a chegada de Spinelli gera alta expectativa na torcida cruzmaltina devido aos seus números recentes. Afinal, na temporada de 2025, o argentino foi o grande destaque do futebol equatoriano, terminando o ano como artilheiro máximo do Del Valle. Ao todo, foram 28 gols marcados em 50 partidas disputadas, uma média expressiva que chamou a atenção da diretoria vascaína. Além disso, o atleta demonstrou entusiasmo em suas primeiras palavras como jogador do clube.

Assim sendo, Spinelli destacou a grandeza do desafio.

"Prometo dar tudo de mim por estas cores, por esta torcida. É um grande passo na carreira, um grande desafio esportivo para mim. Estou muito feliz e com muita gana de vencer", declarou o novo reforço.

Novo atacante do Vasco é rodado no futebol

Anteriormente, a trajetória do atacante foi marcada por uma vasta experiência internacional, característica de um verdadeiro "andarilho" da bola. Inicialmente, natural de El Talar, ele começou sua carreira no Tigre, da Argentina. Posteriormente, teve passagens de destaque pelo San Martín de San Juan, o que lhe rendeu uma transferência para a Europa, onde defendeu o Genoa e o Crotone, na Itália. Entretanto, sua carreira também inclui passagens por clubes da Rússia, Ucrânia, Israel e Uruguai, antes de brilhar no Equador.

Por fim, o Vasco confirmou detalhes logísticos sobre a chegada do atleta. De acordo com o clube, Spinelli vestirá a camisa número 77, que pertencia anteriormente à joia da base Rayan. A saber, a apresentação oficial está marcada para esta terça-feira (10), a partir das 13h45, no CT Moacyr Barbosa, com transmissão da VascoTV.