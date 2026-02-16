Ancelotti e Ronaldo, o Fenômeno, se encontram na Sapucaí

O treinador da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, ao lado do ex-jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno. À esquerda, o também ex-jogador Denilson - (crédito: AFP)

O passado e o presente da Seleção Brasileira estiveram em interseção durante o carnaval do Rio de Janeiro. Na noite deste domingo (15/2), o treinador italiano da Canarinho, Carlo Ancelotti, e o ex-atacante e um dos grandes nomes do Brasil, Ronaldo Nazário, o Fenômeno, protagonizaram uma cena de carinho mútuo na passarela da Sapucaí.

Enquanto o treinador aproveitava a folia do chão, na fileira mais próxima da pista onde passavam os carros alegóricos, o herói do Penta passava em cima de um carro da Brahma. Em seguida, Ronaldo levanta um copo de cerveja para o italiano, e o treinador acena de volta, em forma de cumprimento. Carletto, então, o cumprimenta de volta e dá um gole na cerveja.

Assista ao momento protagonizado pelos dois no Rio de Janeiro:

Presença no carnaval é maratona para um e marketing para o outro

Debaixo de festa na Supacaí, Ronaldo cumpre agenda de trabalho. O ex-jogador é embaixador da Brahma e presidente da "Sociedade Anônima Brahma" (SAB), iniciativa lançada em 2025. Por isso, estava em cima do carro que passava pela pista. A parceria feita retoma os laços que já existiram em uma parceria histórica, iniciada nos anos 1990.

Também em meio a uma ação promocional da marca, dentro da campanha "Tá Liberado Acreditar", Ancelotti dá o último dos três passos de uma rotina cheia. Na sexta-feira (13/2), esteve em Salvador para acompanhar a folia no Circuito Barra-Ondina e com Léo Santana como anfitrião.

No dia seguinte, sábado, foi a São Paulo para acompanhar a festa no Anhembi, palco dos desfiles da capital paulistana. Neste domingo, marca presença no Camarote Nº1, na Marquês de Sapucaí. A ideia principal da campanha foi colocar o italiano para curtir o feriadão "do jeito brasileiro".