Lucas Pinheiro Braathen cai em descida e fica sem chance de 2ª medalha

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen realiza a primeira descida da prova de slalom masculino de esqui alpino durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, no Centro de Esqui Stelvio, em Bormio (Valtellina), em 16 de fevereiro de 2026 - (crédito: FABRICE COFFRINI / AFP)

O esquiador brasilo-norueguês Lucas Pinheiro Braathen caiu na primeira descida da prova do slalom, na manhã desta segunda-feira (16/2), e acabou desclassificado da competição. Com isso, ele encerra a participação nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina-2026.

"A visibilidade foi difícil para ler o terreno, mas quando eu cheguei naquela parte, tentei ir com toda a velocidade e deixei a disciplina em casa. Só estava com intensidade e esse esporte é muito complexo. É a estratégia entre técnica e intensidade", afirmou Lucas ao Sportv.

No entanto, apesar do resultado de hoje, Lucas fez história no sábado (14/2) ao conquistar a medalha de ouro na prova do slalom gigante do esqui alpino, com o tempo de 02:25:00 somado nas duas descidas na pista Stelvio, em Bormio, na Itália. Esta é a primeira medalha olímpica da história do país e da América Latina em Jogos Olímpicos de Inverno.

“Eu tentei colocar palavras no que estou sentindo e isso é simplesmente impossível. O que eu vou dizer é que as emoções que estou sentindo agora são um sol eterno dentro de mim, que está brilhando tão brilhante. Muitas pessoas me deram essa luz que me trouxe o poder para ser o mais rápido do mundo hoje e para ser campeão olímpico”, celebrou Lucas após o feito histórico.