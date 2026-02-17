Corinthians corre contra o tempo para evitar novo transfer ban

O Corinthians se movimenta para evitar um novo transfer ban na Fifa e acelera a negociação de dívidas das quais já sofreu condenação, mas aguarda recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O caso mais recente é a dívida do Timão com o Talleres (Argentina) por Rodrigo Garro, que segue o mesmo roteiro: o clube já foi condenado pela Fifa e aguarda recurso no tribunal.

Na última semana, o presidente do Alvinegro, Osmar Stábile, chegou a viajar para o país vizinho na tentativa de um acordo com os argentinos. A proposta do Corinthians envolvia o pagamento de R$ 28 milhões à vista pelo fim da dívida. O clube argentino, no entanto, avalia que o valor do débito já está acima dos R$ 37 milhões (ou 7 milhões de dólares).

Curiosamente, em entrevista à ESPN na última semana, o mandatário do Talleres, Andrés Fassi, elogiou a postura do Timão na busca por um acordo. O dirigente afirmou que "encontrar uma solução não será fácil" e detonou a postura da antiga direção, que "não dava as caras há quase dois anos e meio", nas palavras dele.

Vale destacar que recentemente o Timão teve sucesso ao empregar a mesma estratégia para quitar a dívida com o Santos Laguna (México) pelo zagueiro Félix Torres. Na ocasião, o clube conseguiu reduzir uma dívida que poderia ultrapassar os R$ 40 milhões, com multas e outros encargos, a cerca de R$ 33 milhões. Caso o Corinthians entre em acordo com o Talleres, o processo é encerrado e o time fica livre de qualquer possível punição.

Outras dívidas do Corinthians que aguardam recurso no CAS

Por conta de dívidas com atletas e outros clubes, o Corinthians acabou punido pela Fifa com transfer ban no segundo semestre de 2025. Assim, o Timão ficou proibido de registrar novos jogadores. Em outubro do ano passado, se somados os valores de todas as condenações na entidade máxima do futebol, a dívida do clube era superior a R$ 125 milhões.

Em todos os casos, vale destacar, o clube acabou condenado na Fifa e, posteriormente, sofreu derrota no recurso junto ao CAS.

Na virada de ano, contudo, a direção aproveitou a entrada de dinheiro da premiação da Copa do Brasil e um adiantamento de cotas de televisão da LFU para quitar as dívidas mais urgentes e derrubar o tranfer ban. Assim, o clube acertou a pendência com o Santos Laguna e ainda pagou dívida com Matías Rojas que podia levar o clube a nova punição.

Dessa vez, a intenção da direção corintiana é evitar esse tipo de situação e entrar em acordo com os clubes antes que o CAS avalie os recursos pendentes. Além da dívida de Garro, o Corinthians tem outras três condenações na Fifa que aguardam recurso. OS casos respondem às contratações de Maycon, vindo do Shakhtar Donestk (Ucrânia); Charles, que estava no Midtjylland (Dinamarca); e José Martínez, junto ao Philadelphia Union (Estados Unidos).