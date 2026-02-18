InícioEsportes
futebol internacional

"Racistas são covardes", diz Vini Jr. após racismo

O atacante publicou um manifesto contundente nas redes sociais, expondo sua revolta

"Racistas são covardes": diz Vini Jr após racismo - (crédito: Jogada 10 - Esportes)

A vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, nesta terça-feira (17), pela Champions League, ficou marcada pela postura firme de Vini Jr. O camisa 7 foi o protagonista absoluto da noite em Lisboa: marcou o golaço da vitória, denunciou racismo no gramado e, minutos após o apito final, quebrou o silêncio. O atacante publicou um manifesto contundente nas redes sociais, onde expôs sua revolta contra os agressores e a conivência do sistema.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No texto, Vini foi direto e classificou os racistas como figuras fracas, que se escondem atrás da multidão para ofender. Além disso, o craque deixou um aviso desafiador para o jogo de volta, dia 25:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Bernabéu, nos vemos lá".

Vini Jr critica protocolo antiracismo

O estopim da crise ocorreu após o gol. Vini comemorou perto da torcida rival e recebeu um cartão amarelo do árbitro François Letexier, punição que ele contestou veementemente. Logo depois, ao ouvir ofensas vindas da lateral, ele paralisou o jogo e exigiu atitude. O protocolo da Uefa foi acionado, parando a partida por 10 minutos, mas o brasileiro considerou a medida ineficaz.

"Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família. Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu".

Tensão e hostilidade em Lisboa

Durante a paralisação, o clima no Estádio da Luz pesou. Vini foi amparado por companheiros como Mbappé e até conversou com José Mourinho no gramado. A torcida local reagiu com hostilidade, xingando o brasileiro em coro e arremessando objetos.

Apesar da pressão e das vaias a cada toque na bola, Vini Jr. não se calou e garantiu que sua resposta continuará sendo dada dentro e fora de campo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/02/2026 09:52
    SIGA
    x