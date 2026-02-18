"Racistas são covardes", diz Vini Jr. após racismo

A vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, nesta terça-feira (17), pela Champions League, ficou marcada pela postura firme de Vini Jr. O camisa 7 foi o protagonista absoluto da noite em Lisboa: marcou o golaço da vitória, denunciou racismo no gramado e, minutos após o apito final, quebrou o silêncio. O atacante publicou um manifesto contundente nas redes sociais, onde expôs sua revolta contra os agressores e a conivência do sistema.
No texto, Vini foi direto e classificou os racistas como figuras fracas, que se escondem atrás da multidão para ofender. Além disso, o craque deixou um aviso desafiador para o jogo de volta, dia 25:
"Bernabéu, nos vemos lá".
Vini Jr critica protocolo antiracismo
O estopim da crise ocorreu após o gol. Vini comemorou perto da torcida rival e recebeu um cartão amarelo do árbitro François Letexier, punição que ele contestou veementemente. Logo depois, ao ouvir ofensas vindas da lateral, ele paralisou o jogo e exigiu atitude. O protocolo da Uefa foi acionado, parando a partida por 10 minutos, mas o brasileiro considerou a medida ineficaz.
"Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família. Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu".
Tensão e hostilidade em Lisboa
Durante a paralisação, o clima no Estádio da Luz pesou. Vini foi amparado por companheiros como Mbappé e até conversou com José Mourinho no gramado. A torcida local reagiu com hostilidade, xingando o brasileiro em coro e arremessando objetos.
Apesar da pressão e das vaias a cada toque na bola, Vini Jr. não se calou e garantiu que sua resposta continuará sendo dada dentro e fora de campo.