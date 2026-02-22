Candangão: Real Brasília supera o Brasília e escapa do rebaixamento

O jogo entre Brasília e Real Brasília na manhã, deste domingo (22/2), foi em clima de final. Com dois gols do atacante Juan Mosquera, o Leão do Planalto derrotou o Colorado, por 2 x 0, e se livrou do perigo de cair para a segunda divisão do Candangão. No Estádio Defelê, a partida teve os ânimos elevados dos dois lados, com direito a pênalti perdido e gol anulado. Com a vitória, o Real pulou da oitava colocação para a sétima, eliminando todas as chances de rebaixamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com três pontos na competição, o Brasília só evitaria a segunda divisão com uma sequência de combinados para a próxima e última rodada. A equipe do Paranoá, com seis pontos teria que sofrer um revés contra o Samambaia, além do Colorado também fazer o trabalho dele, vencer o Sobradinho.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O jogo

Brasília e Real Brasília entraram em campo com o mesmo objetivo: fugir do rebaixamento. Dentro das quatro linhas, a situação do gramado, por conta da chuva antes da partida, prejudicou o trabalho com a bola. As duas equipes buscavam o jogo, o Leão começou mais ofensivo, enquanto o Colorado procurava espaços para chegar ao ataque. Aos 16 minutos, Real usou da bola parada. Após a cobrança de escanteio de Caio Mendes, o atacante Juan Mosquera, sozinho, cabeceou para o fundo da rede, marcando o primeiro do confronto.

O Aurianil conquistou o dominou do jogo após o gol, o jogo do Brasília acontecia, principalmente, pelo lado direito do campo, justo o mais prejudicado pelas poças de água. Com Kersul, de fora da área, o Brasília teve duas oportunidades de deixar tudo igual. Mas, o goleiro Léo Teles soube afastar o perigo.

O segundo tempo começou agitado, o duelo entre o Real Brasília e o Colorado estava pegado, com seis cartões no jogo e muitas faltas. Aos oito, pênalti para o Leão do Planalto. Davi Araújo foi para a cobrança e Niccolas, certeiro, afastou o perigo. Dentro da área, os colorados vibraram tal qual nas finais. Aquele era o clima do Defelê. Aos 23, as coisas ficaram mais compliacadas para o Brasília. O clube, além da desvantagem no placar, ficou em desvantagem numérica após a expulsão de Sheik, amarelado por falta e expulso por reclamação.



Os colorados tentaram uma resposta na bola parada. Na cobrança de falta de Kersul, o camisa nove Grampola balançou as redes. Porém, o bandeirinha já havia sinalizado a posição de impedimento do centroavante. Nos acréscimos, Juan Mosquera, novamente, encontrou o caminho do gol. O atacante ampliou o placar e carimbou a permanência do Real Brasília para 2027.



Ficha técnica

Campeonato Candango - oitava rodada

Brasília 0 x 2 Real Brasília

Local: Estádio Defelê

Arbitragem: Pedro Carlos Copatt

Brasília

Niccolas; Bruno Oliveira, Kauã, GG e Vinícius (Jonathan); Bazílio (Sheik) e Mila (Iago); Tinga (Ximenes), Kersul e Victor Lima; R. Grampola. Técnico: Jairo Araújo.

Gol: Não houve.

Cartões amarelos: Tinga, Bruno Oliveira e Sheik

Cartão vermelho: Sheik

Real Brasília

Léo Teles; Caio Mendes, Anderson P, Victor Gabriel e Paulo Vinícius (Garcia); Lucas Inácio, PV (Roberto) e Gustavo Henrique; Davi Araújo, Juan Mosquera e Juanzinho. Técnico: Raphael Miranda.

Gols: Juan Mosquera (2x)

Cartões amarelos: Paulo Vinícius, Anderson P., Juan Mosquera e Juanzinho